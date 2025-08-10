El UCAM planta batalla al Eldense y firma el empate

El UCAM Murcia comienza a carburar de cara a la siguiente temporada. El equipo entrenado por Germán Crespo sumó ayer un meritorio empate a dos goles frente a un Eldense que hace solo unos meses militaba en Segunda División. En el tercer encuentro de los azuldorado, el equipo se mostró serio, resolutivo e inteligente en los diferentes momentos del partido. El delantero Julito, con dos goles, fue el más futbolista más destacado del encuentro.

Era la tercera prueba del UCAM Murcia tras los partidos amistosos disputados contra el Atlético Santa Cruz y la Deportiva Minera. En el primero firmaron el empate a uno y en el segundo cayeron por 0a a 2. Corregidos ciertos aspectos de ese segundo partido, la tercera prueba dejó buenas noticias para el entrenador Germán Crespo.

Comenzó el encuentro con velocidad y verticalidad por parte de los universitarios, que tuvieron los primeros acercamientos en las botas de Dani Aquino.Isra Salazar llevó el peligro de los de Elda, pero los goles se quedaron para la segunda mitad. Fidel adelantó al Eldense con un golazo a la hora de juego y el empate llegó diez minutos después tras una asistencia de Alvarito a Julito. El Eldense volvió a anotar en un error de la defensa, pero tras la pausa de hidratación volvió a marcar Julito en el tramo final para dejar el definitivo 2 a 2 en el marcador de la tercera prueba.