Baloncesto

Pol Campeny completa la plantilla del Ciudad Molina Basket

Pol Campeny, nuevo jugador del Ciudad de Molina Basket

Pol Campeny, nuevo jugador del Ciudad de Molina Basket / Girona

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

El Ciudad Molina Basket oficializó ayer su séptimo fichaje de este verano: Pol Campeny. Tras Andi Duval, Mike Mukendi, Raúl Timoner, Goran Miladinovic, Carlos Toledo y Marcos García, el escolta de 19 años se une al proyecto molinense para completar la plantilla. Se trata de un jugador exterior prometedor, formado en las canteras del Basquet Manresa, FC Barcelona y Basquet Girona. Procede del CB Salt de Tercera RFEF. Con las renovaciones de Cadme, Ramiro, Voltios, Tavelli y Juan Castacles, el técnico Miñana ya cuenta con doce jugores para afrontar la próxima temporada en la que el equipo jugará en Segunda FEB tras el ascenso del curso pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents