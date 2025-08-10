Marco, un nadador por vocación

Marco Martínez López (Cartagena, 17 de mayo de 2011) es un joven de la Urbanización Mediterráneo que se ha criado junto a la piscina de la barriada cartagenera. También tenía a su alrededor otras instalaciones deportivas y un club de fútbol, pero él se decantó por la natación, un deporte muy exigente al que llegó con cuatro años porque su padre y su madre, como otros muchos hacen, le apuntaron a unos cursillos para que aprendiera a nadar. La familia Martínez López ya había hecho lo mismo con su primogénita, que ahora tiene 21 años. Y el pequeño siguió sus pasos.

Primero fue una actividad extraescolar, pero muy pronto llamó la atención por sus cualidades a Francisco Javier Aledo ‘Chisco’, entrenador del Club Natación Cartagonova Cartagena. No fue hasta los diez años cuando empezó a competir. «Yo veía a otros chicos y chicas que iban a campeonatos y a mí me salían los tiempos», recuerda un joven de 14 años que estudia en el IES Mediterráneo.

Hasta que no llegó a alevín de segundo año era un chico más al que le gustaba nadar, pero nada más. Pero fue debutar en competición y proclamarse campeón regional alevín de segundo año. De ahí, al Campeonato de España, donde se estrenó el año pasado con dos medallas de plata y una de bronce. «Antes solo había estado en un Nacional por Federaciones Autonómicas, pero no había ganado nada», recuerda.

Ha sido en 2025 cuando ha terminado de explotar, logrando ser campeón nacional en 400, 800 y 1.500 libres y 400 estilos, además de conseguir un bronce en 200 mariposa. «Es el fruto de mucho trabajo y sacrificio. Mi vida es entrenar, estudiar y descansar», explica Marco Martínez, quien afirma que «sí que llevo los estudios bien, aunque no me gusta mucho. Lo que más me gusta es la natación», dice.

Sus jornadas comienzan a las seis y media de la mañana. Se lanza al agua para entrenar hasta que a las ocho se va al instituto. Y cuando acaban las clases diarias, regreso a la piscina para trabajar de tres a siete de la tarde con una hora de gimnasio. Fruto de ese trabajo han sido sus éxitos en el último Nacional, donde logró mejores marcas que uno de los referentes de la natación regional, Alejandro Puebla, a su misma edad en las pruebas de 400, 800 y 1.500.

Irremediablemente, Marco tendrá que salir de Cartagena próximamente para seguir progresando y unirse a uno de los programas que tiene para los jóvenes la Federación Española. Su objetivo ahora es clasificarse para el Campeonato de Europa de 2026, con lo que se le abriría de par en par la oportunidad de marcharse a uno de los tres centros de alto rendimiento que hay en el país. «No queda más remedio que tomar ese camino», admite el adolescente cartagenero.

Mientras tanto, Marco quiere seguir disfrutando del ambiente con sus compañeros en el Cartagonova-Cartagena: «Aunque cuando estamos dentro de la piscina estamos solos, lo que más me gusta es el compañerismo que existe entre nosotros», termina diciendo.