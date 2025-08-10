Real Betis
Isco estará varios meses de baja tras romperse de nuevo el peroné
El centrocampista verdiblanco se retiró del terreno de juego frente al Málaga tras una entrada de Larrubia
Redacción
Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo, según informa el Real Betis en un comunicado, tras retirarse del partido frente al Málaga este sábado.
Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso.
Todavía no hay una estimación oficial, pero se habla de entre 10 y 14 semanas, dos meses y medio a tres y medio de baja.
El jugador del Betis salió del estadio dolorido, cojeando y con el tobillo y parte de la pierna totalmente vendadas. Todos temían lo peor dado que esa misma pierna le fue operada en 2024 por una rotura de peroné.
Durante el encuentro celebrado el sábado en La Rosaleda, en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte.
La lesión del jugador bético es un mazazo para el equipo de Pellegrini, que se encuentra a ocho días de disputar su primer partido de Liga frente al Elche a domicilio.
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- Muere una vecina de Jumilla aplastada por una máquina en una finca agrícola
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Estos son los nuevos nombres de calles de Murcia
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Andrés Martínez Rodríguez: “De veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones, las jarapas… era como una mudanza”
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún