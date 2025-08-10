Entrenador del Zambú Pinatar: "No necesito reivindicarme ante nadie, lo hago conmigo todos los días"

Daniel Martínez Belmonte (Barcelona, 27 de agosto de 1987) ha iniciado esta temporada un nuevo proyecto que encaja a la perfección con lo que buscaba. Tras unos meses duros en ElPozo Murcia y un periodo de descanso sin entrenar, la oferta que le llegó desde el Zambú Pinatar era lo que buscaba, tanto deportivamente como en el ámbito personal. El técnico catalán vive muy feliz en la Región de Murcia y desde hace unos días está al mando de un proyecto que solo tiene un objetivo a corto plazo y es el del ascenso a la Primera División.

¿Cómo ha sido la primera toma de contacto como nuevo entrenador del Zambú Pinatar?

Súper positiva. La primera impresión es excelente, porque me he encontrado lo que me esperaba, un equipo con muchísimas ganas de crecer, de mejorar y de cumplir su objetivo.

¿Cómo se fraguó tu fichaje?

La verdad es que fue rapidísimo. Yo en ese momento estaba en contacto con otros clubes, pero cuando Zambú Pinatar apareció en escena, como ya he explicado en alguna ocasión, no me lo pensé, ya que cumplía todos mis requisitos a nivel deportivo. Es un proyecto atractivo, un proyecto ambicioso, donde me iba a permitir realmente formar parte de un proyecto de verdad y poderlo fraguar a lo largo del tiempo con unas metas muy claras a nivel deportivo, en resultados. Por otro lado, a nivel personal, me permitía poder seguir viviendo tanto mi familia como yo en esta región maravillosa que nos acogió con los brazos abiertos desde el primer día. Así que no tuve ninguna duda, la negociación fue rapidísima y lo pudimos cerrar prácticamente en cuestión de horas.

¿La palabra ascenso apareció en esa rápida negociación?

Sí, la palabra ascenso apareció por las dos partes. El club quería dar un paso adelante no solo a nivel primer equipo, sino a nivel institucional; quería ir más allá en su proyecto deportivo y por eso habían pensado en mí. Por mi parte, yo comuniqué al club mi intención de que yo venía a un club de Primera División. Que íbamos a competir en segunda, pero que realmente la finalidad era esa. A nivel de día a día, de mentalidad, de disciplina, de exigencia, nosotros ya teníamos que funcionar como un equipo de Primera porque, al final, cuando tú tienes medios y recursos, cuando tú haces una plantilla potente y cuando tú trabajas con la mentalidad de un equipo grande y con la exigencia de un equipo grande, sin olvidar que eres un equipo pequeño y que no puedes perder la humildad y tener los pies en el suelo, para mí es cuestión de tiempo que Zambu Pinatar crezca sustancialmente. El objetivo es el ascenso a Primera, pero no solo es eso. Luego habrá más objetivos para seguir creciendo.

¿Te llegó a dar vértigo esa sensación de haber estado en Primera División y ahora entrenar en Segunda? Miedo a ‘salirte de la rueda de los entrenadores’.

Yo soy una persona que se mueve mucho por sensaciones. Tuve clarísimo que este era el sitio donde yo quería estar porque iba a trabajar día a día con gente humilde, currante, ambiciosa y humilde y que quiere pensar en grande. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Aquí vi un club para poder empezar un poco de cero, teniendo en cuenta todo lo que ellos han ido consiguiendo a lo largo de estos años, que es mucho, pero había que dar un paso adelante y en eso estamos. Estoy convencidísimo de que he tomado la decisión adecuada. Además, tengo casi 38 años, a punto de cumplir. Tengo muchísima carrera por delante y no me aferro ni a un club, ni a una categoría, ni a una situación. Confío mucho en nuestras posibilidades como club y estoy seguro de que más pronto que tarde estaremos en la élite.

Como entrenador, ¿en qué sientes que has mejorado en tu época en ElPozo al tener esa exigencia?

Esa exigencia la tengo desde que nací, yo creo. La tenía en Martorell, la tenía en Industrias, la tenía en ElPozo y la tengo ahora. Lógicamente, en función de tu cargo, tienes una serie de responsabilidades u otras. Y como primer entrenador en un equipo como ElPozo, estás en el escaparate mundial y a la vista de todo el mundo. Pero yo siempre he sido el mismo, me he tomado las cosas con mucha naturalidad; era algo que me llegó de imprevisto y simplemente lo intenté sacar adelante con trabajo y con esfuerzo. Al final fue una experiencia de un año, donde durante nueve meses fuimos un equipo muy poderoso y muy difícil de batir, con un porcentaje de victorias muy importante. Pero al final las cosas se torcieron por una serie de razones. Cuando uno ya tiene un tiempo razonable para poder valorar realmente la situación, saca el lado positivo, saca mucho aprendizaje y, como dije en mi presentación, eso me hace mejor entrenador. Son experiencias, todo te curte, todo te va haciendo un poquito más fuerte y ahora creo que este proyecto llega en el mejor momento de mi vida profesional.

¿Tienes ganas de reivindicarte tras la etapa final vivida en ElPozoMurcia?

No, me intento reivindicar conmigo mismo todos los días. Yo hago mi camino, le deseo lo mejor a todo el mundo, pero yo trabajo para que mi equipo gane. No pienso en nada más, ni pienso en nadie más. Siempre de toda mi vida estaré agradecido a toda la gente que me dio oportunidades, pero ahora mismo soy el entrenador de Zambú Pinatar y trabajo para que cada día le pueda dar al club, a mi equipo y a mis jugadores, concretamente mi mejor versión. Ese es mi único objetivo y mi única motivación con la que me levanto todos los días.

¿Cuál es el cambio más significativo como entrenador entre la Primera División y la Segunda?

Ahora te puedo responder, pero no con la exactitud que te podría responder unos meses más adelante, porque aún no lo he vivido en primera persona. Durante todo el verano me he tirado viendo muchísimos partidos de la categoría, haciendo un análisis de la categoría, del tipo de juego, del tipo de equipos con los que me puedo encontrar. Realmente es una Segunda División muy competitiva; hay equipos con experiencia ya en años anteriores en la Primera División. Pero si tuviese que decir un cambio significativo, supongo que es la velocidad del juego. Creo que a nivel de velocidad del juego y de toma de decisiones, seguramente esté un peldaño por debajo. Por lo tanto, nosotros, como te decía antes, vamos a trabajar con ese ritmo y con esa velocidad y con esa intensidad por encima. Vamos a dar los recursos al equipo para que pueda conseguirlo y, a partir de ahí, competir, ser un equipo duro y un equipo que salga siempre a ganar.

¿En qué posición de la parrilla de salida por el ascenso parte el Zambú Pinatar en esta Segunda División?

Pues no sé, yo creo que decirte una posición sería un poco de cara a la galería. Somos un equipo construido para estar en la zona alta de la clasificación, pero la Segunda División siempre depara sorpresas, pero sobre todo en el play off. Sabemos que hay dos guías para ascender a Primera, y una es ser campeón de liga y ascender de manera directa, y la otra es jugártela en un play off de ascenso a semifinal y final. Nosotros tenemos que estar en la zona alta de la clasificación, lo más arriba posible y, sobre todo, como se dice en el mundo de la psicología, visualizar el objetivo, creer que es posible y, a partir de ahí, trabajar para conseguirlo.

Y ya para terminar, ¿qué mensaje le podrías mandar a los aficionados del Zambu Pinatar que lean la entrevista?

Que nos lo tenemos que creer. Nosotros como equipo hacemos nuestra parte en el día a día. No quiero diferenciar entre jugadores, entrenadores, directivos, afición; aquí todos somos uno y todos defendemos los intereses del Zambu Pinatar. Todos somos uno y, si hacemos las cosas bien, soñamos en grande y, sobre todo, si trabajamos con humildad y con sacrificio, podemos conseguir cosas importantes.