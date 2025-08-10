Elena Romero y Eduardo Navarro, campeones regionales de acuatlón

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró su Campeonato Regional de Acuatlón, que coronó a Elena Romero y Eduardo Navarro, ambos del CT Murcia Unidata, como nuevos campeones. La prueba tuvo lugar dentro del V Acuatlón solidario de La Azohía, organizada por el Club Atletismo Mandarache junto a la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena y las asociaciones Asido y Astreamur.

La clasificación general femenina estuvo por Elena Romero, que levantó la cinta de ganadora con un tiempo de 38 minutos y 34 segundos. La segunda posición fue para Nayara Hernández, 39 minutos y 41 segundos, mientas que la tercera plaza uera para Elena Burruezo, con 40 minutos y 52 segundos.

Podio del Acuatlón de La Azohía / FTRM

En cuanto a la clasificación general masculina, estuvo liderada por Salvador Martínez, que realizó un tiempo de 32 minutos y 11 segundos, pero al no pertenecer a la Federación Murciana, el título de campeón regional para Eduardo Navarro, que finalizó con un tiempo en meta de 32 minutos y 36 segundos. En cuanto a la tercera posición fue para Óscar González, con un tiempo de 32 minutos y 46 segundos.

Asimismo, la prueba acogió una nueva competición de Menores, que dejó como ganadores de la categoría juvenil a Hugo Martínez, del CD Triatlón Mandarache Santa Ana, y Noah López, Triatlón Guerrita Alcantarilla; en cadete, Sergio Ros, Triatlón Guerrita Alcantarilla, y Erika Soto, CT Murcia Unidata; en infantil, Eneko Manzano, CT Murcia Unidata, e Iria de la Fuente; y en alevín, Jorge Ríos y Lola Rojo.