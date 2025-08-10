El Cartagonova-Cartagena cierra otro curso brillante

El Club Natación Cartagonova-Cartagena lleva ya muchos años instalado en la élite nacional. Una nueva hornada de jóvenes nadadores ha llevado la veterana entidad a alcanzar la séptima plaza en el ranking nacional gracias a los resultados obtenidos tanto por Marco Martínez como por Nicoleta Cervantes, Aarón Soto y Alberto Villada, en categoría infantil, y Bruño Peña y Aitor Aledo, en infantil, en los Campeonatos de España que se han celebrado este verano. Para celebrar esos éxitos, la alcaldesa, Noelia Arroyo, los recibió en el Ayuntamiento.