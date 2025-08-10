Carlos Alcaraz debuta en Cincinnati con victoria tras un pequeño susto

Carlos Alcaraz comenzó el Masters 1000 de Cincinnati con paso firme. Hace justo un año, en la misma pista, vivió uno de los peores momentos de su carrera deportiva. Desquiciado, rompió la raqueta en su estreno frente a Gael Monfils. Fue el gran ‘sorpaso’ del torneo, un momento que después marcó su también prematura eliminación en el US Open, el último Grand Slam del año. Este domingo, ante el bosnio Damir Dzumhur, no volvieron los fantasmas aunque en el segundo set, después de una ‘desconexión’, hubo quien pensó que se podía repetir la historia. Pero para nada ocurrió. El murciano, en la última manga, volvió a ser ese jugador brillante, imaginativo, que da espectáculo y enamora con su tenis para firmar el pase a la tercera ronda de un torneo donde fue finalista en 2023.

Después de un mes sin competir desde que perdió la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner, volver a la competición nunca es fácil. Pero por el nivel desarrollado en la primera manga, que ganó por un contundente 6-1, no dio la impresión de que estuviera falto de rodaje. Todo lo contrario. En el tercer juego le rompió a su rival el servicio y se anotó cinco juegos consecutivos para poner el 1-0 en el marcador en solo 28 minutos.

Dzumhur, un veterano de 33 años de edad que en el último Roland Garros fue capaz de hacerle un set al de El Palmar, resurgió en la segunda manga, donde Alcaraz se ‘bloqueó’ cuando en el tercer juego sufrió una rotura de servicio que se repitió en el quinto. Con todo de cara, solo tuvo que mantener su saque para ganar en media hora y poner un inquietante 1-1.

Los fantasmas del pasado podían regresar. Pero el Alcaraz de este domingo no fue el que se vio hace un año ante Gael Monfils. Llegó la rotura en el cuarto juego, aunque Dzumhur de la devolvió en el séptimo para recortar distancias y poner el 4-3. Pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero, dirigido en este torneo por Samuel López, recuperó su mejor versión para devolverle la rotura a su oponente y poner el 5-3. Solo le restaba al murciano rematar y lo consiguió con su saque a la primera oportunidad, provocando un error de Dzumhur.

Del partido entre el holandés Tallon Griekspoor y el joven serbio Hamad Medjedovic saldrá el próximo rival de Alcaraz este martes.