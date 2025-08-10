Alcaraz inicia la gira estadounidense contra Dzumhur

Carlos Alcaraz regresa a la acción (21.00 horas) en el Masters 1000 de Cincinnati. El español busca conquistar un torneo vacante en sus vitrinas y para ello, ya conoce su primer rival. Será el bosnio Damir Dzumhur, número 56 del mundo. El torneo que comienza hoy para el tenista de El Palmar -inició el pasado 7 de agosto- terminará con la final del próximo lunes 18, donde Carlos Alcaraz espera coronarse como campeón por primera vez de esta competencia.

Tras la decepción de la final de Wimbledon, Alcaraz arranca en Cincinnati la temporada de pista dura, después de tomar la decisión de no competir en Toronto. También comienza una gira por Estados Unidos que continuará en Nueva York con el US Open a partir del próximo 24 de agosto.

En busca de recuperar el número uno, algo no será posible como mínimo hasta el US Open, Alcaraz volverá a encontrarse con Jannik Sinner en el primer torneo de la gira americana, ambos con el último Grand Slam ya en el horizonte.

Dzumhur será la primera prueba de un camino nada fácil para el español, que podría toparse con nombres como los de De Miñaur o Zverev antes de la gran final.

El partido de segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur se podrá ver en Movistar+.

Alcaraz llega a Cincinnati con ganas de reivindicarse tras su derrota en Wimbledon y con ganas de demostrar que también puede competir después del mes de julio. La segunda parte del año es, históricamente, el tramo de competición que más se le atraganta al tenista de la Región. Sólo dos de sus 21 títulos han llegado después del verano: el Abierto de Estados Unidos de 2022, que fue su primer grand slam, y el ATP 500 de Pekín del curso pasado en el que derrotó a Jannik Sinner en la final.

El tenista murciano y su equipo confían en que el descanso tomado con la renuncia de Toronto, decisión que también tomó el año pasado, sirvan para rendir mejor en Cincinnati. En el recuerdo del curso anterior sigue latente la derrota en su debut frente a Gael Monfils en la que Carlos destrozó su raqueta sobre el cemento.