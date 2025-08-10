El 30K800 FC de Lorca, el primer club del mundo basado en Bitcoin

Nacido en 2022 desde el escalón más bajo del fútbol, las ligas de aficionados, un 30K800 FC de Lorca cuenta con una singularidad: es el primer club basado en Bitcoin, la primera criptomoneda que apareció en el 2009. Se trata de una moneda digital descentralizada que puede servir como cualquier otra forma de pago en físico. Además, no depende de ningún ente gubernamental que lo emita ni que lo respalde, sino que los propios usuarios son los que gestionan y mantienen en funcionamiento y seguridad de Bitcoin. En los últimos años, su fama se ha disparado, aunque siguen habiendo dudas acerca de la fiabilidad del dinero y la volatilidad de su valor en el mercado. Sin embargo, es uno de los símbolos del 30K800, ya que está presente tanto en el nombre como el escudo del equipo. Según su presidente y cofundador, Adrián Martínez, la ‘K’ es una referencia directa al mundo de las criptomonedas, «cuando se cuenta de mil en mil», mientras que los números forman el código postal de la Ciudad del Sol.

Por otro lado, el símbolo del Bitcoin encabeza el escudo del equipo. Esta idea surge del otro fundador y responsable del área económica, Alejandro Segura, pero Martínez declara que «básicamente gestionamos el patrimonio en vez de dinero físico o en euros, como quieras verlo, lo gestionamos en Bitcoin».

Siguiendo esta filosofía de dinero virtual, comenta que quieren implementar estas tecnologías con el objetivo de mejorar la experiencia de sus aficionados, y una de las medidas que se plantean incorporar por este fin es intercambiar la tarjeta física del abonado por un ‘token’ o ‘NFT’. Un ‘token’ es la representación digital de un activo en físico, mientras que un ‘NFT’ es un ‘token’ único e irrepetible, lo cual haría del abono un producto exclusivo para cada aficionado.

También indica que, llegado el momento de pagar nóminas a los futbolistas, ya que en categoría sub-23 aún no perciben salario, podría pagarse en dinero virtual. Para clarificar las ventajas económicas de no poseer dinero en físico, Martínez explica que si el club en 2022 se hubiera creado con una aportación de 100.000 euros, ese dinero a día de hoy se hubiera reducido «un 8 o 9% anualmente debido a la inflación», mientras que con esa misma cantidad en Bitcoin, «no solo estamos hablando de que estaría protegido contra la inflación, que es uno de los mejores valores que tiene Bitcoin, sino que en lugar de tener 100.000 euros, tendrías 400.000. ¿Por qué? Porque Bitcoin es solo digital». Además, señala que los patrocinadores del club están «encantados» con su ‘seña de identidad’. «Ten en cuenta que el patrocinador que apuesta por nuestro proyecto está apostando por un club único y que por suerte hemos tenido repercusión mundial por ello. Entonces, es un aliciente para los patrocinadores estar en el club». Hay gente que le ha llamado la atención desde Argentina, Uruguay y China, y en el País Vasco han comprado camisetas del club», remarca.

«Es lo que nos hace únicos a nivel mundial, ser los pioneros». Los primeros en España y en el mundo, aunque según indica hay casos similares en otros países. En Inglaterra está el Real Bedford Football Club, que se encuentra en séptima división y también inició su trayectoria con Bitcoin en 2022 de la mano de su nuevo propietario, Peter McCormack, que prometió llevar al club a la Premier League. Por otro lado, numerosos clubes referencia a nivel mundial incluyen esta criptomoneda como un activo más del club, y un ejemplo es el campeón de Europa, el PSG.

En la parcela deportiva, en estos últimos años, el club ha sido campeón en dos ocasiones de la liga de aficionados de Lorca, y Martínez comenta que el 30K800 tiene como objetivo establecerse en los próximos tres años en categoría sub-23 para sentar las bases «de un proyecto más ambicioso que pueda competir en el fútbol autonómico». Aunque subraya que el objetivo principal es «cumplir temporadas». Esto se debe a los numerosos clubes que se han desarrollado en la Ciudad del Sol, con inversiones extranjeras, una idea a la que se opone Adrián Martínez que defiende que «lo que proponemos es un club de Lorca gestionado por lorquinos». Además, cree que este sentimiento de pertenencia al club puede atraer al aficionado al fútbol «porque básicamente los que van a jugar en el campo van a ser vecinos, familiares y parientes de los vecinos de Lorca».

Esto se debe a que su política de fichajes y cantera tiene un modelo inspirado en el Athletic Club de Bilbao. Solo pueden jugar en el 30K800 los jugadores que hayan nacido en Lorca o los que hayan sido formados en otros equipos lorquinos. El presidente explica que es un debate que tienen a menudo el considerar cuántos años son suficientes de formación deportiva en Lorca para poder recalar en el club. «Si no has nacido en Lorca, que al menos la mitad de tu vida o la mayor parte de tu formación, cuando has jugado, pase por aquí» es el requisito para jugar en el 30K800 siendo de fuera.