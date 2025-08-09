Fútbol
El Real Murcia juega hoy en Orihuela con entradas a diez y cinco euros
Hoy, a las 20:00, el Real Murcia tiene un nuevo amistoso de pretemporada. Visita al Orihuela, en un choque que servirá al conjunto oriolano para presentarse ante su afición. Las entradas para el encuentro están a la venta y tienen un coste de 10 euros para adultos y 5 para jóvenes (de 13 a 17 años). Tras las buenas sensaciones que tuvo el cuadro grana en la victoria por 3-1 ante el Eldense, Joseba Etxeberria seguirá probando y perfeccionando al equipo de cara al inicio de la competición. Se espera, como en partidos anteriores que el técnico saque dos equipos diferentes para no cargar de minutos a su plantilla.
