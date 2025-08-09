El Real Murcia firma las tablas en Orihuela (1-1)

El Real Murcia firmó el empate en el estadio de Los Arcos frente al Orihuela en su quinto ensayo de pretemporada. Sin demasiadas ocasiones para ningún equipo, los dos goles llegaron desde el punto de penalti. El primero, para los locales, en el 40 de partido. Transformó Javi Solsona. El segundo, tras la reanudación, lo marcó Pedro Benito para igualar la contienda. No se pudo ver demasiado fútbol, pero el debut de Agim Zeka ilusionó a los granas.

Viajó el Real Murcia hasta Orihuela para disputar su quinto encuentro de pretemporada. Antes del inicio del choque, el Orihuela sorprendió a su afición con el anuncio inesperado de su último fichaje: Divine, exjugador del Real Murcia Imperial.

Formó Joseba Etxeberria con Saba en portería, en alternancia con Gazzaniga; Jorge Mier, Alberto González, Saveljich y Aquino en defensa; Isi y Juan Carlos Real en el centro del campo; Pedro León y Aitor Sarabia en los costados; y Cadorini en punta -por primera vez esta temporada en el once- con Ekain por detrás de su posición. Por su parte, el cuadro local inició con Iván Buigues; Juanma, Algisi, Inglés, Marc Sirera, Gonzalo, Fran Rivera, Monteverde, Pipa, Camilo y Javi Solsona.

En el inicio del choque, el Real Murcia evidenció problemas en transición. Con un enfoque muy ofensivo, los de Etxeberria aplicaron una presión intensa arriba, pero sufrió a la espalda. Isi y Real no pudieron cerrar el centro del campo murcianista y permitieron las primeras opciones para el Orihuela. Saba realizó una gran parada para evitar el primero de los locales y Saveljich también estuvo cerca de abrir el marcador.

A diez minutos del descanso, el Real Murcia encontró el gol en una segunda jugada tras córner. La zaga oriolana despejó el balón, que fue recogido en la frontal por Isi Gómez y centrado de nuevo al área por Juan Carlos Real. Cadorini marcó conectando una volea a la bajada del balón, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego.

Cuando el encuentro encaraba el intermedio, sobre el minuto 40, Juan Carlos Real cometió penalti para ofrecer la opción al conjunto amarillo. No falló Javi Solsona, que golpeó fuerte, cruzado y alto para superar a Saba en un gran lanzamiento. Se marchó el partido al descanso con la ventaja local y 45 minutos por delante.

Etxeberria hizo cambios en el descanso introduciendo a Andrés, Schalk, Palmberg, Pedro Benito y Yoldi por Aquino, Ekain, Isi, Real y Pedro León. No dio tiempo a que surtieran efecto los cambios, pero igualó la contienda el Real Murcia a los tres minutos de la reanudación. Aitor Sarabia se internó en el área y recibió falta, señalada como penalti, por segunda vez en el partido. Pedro Benito asumió la responsabilidad y disparó cruzado a la izquierda de la portería defendida por Iván Buigues, fuerte y raso, para superar al meta.

En la segunda mitad debutaron Antonio David y Agim Zeka con el cuadro grana. El extremo dejó las primeras pinceladas de su juego. En una de las últimsa acciones del partido, sobre la frontal del área, el albano recogió un balón suelto y le pegó de primeras para toparse con el larguero en un buen intento que se quedó a centímetros de decantar el partido.

Finalmente, el quinto choque del Real Murcia terminó con empate a uno. Un partido de pocas ocasiones en el que los granas sumaron minutos y kilómetros a sus piernas para preparar la temporada 25-26.