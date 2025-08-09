El Jimbee Cartagena rompe su techo al superar la cifra de 3.500 abonados

El Jimbee Cartagena vive el mejor momento de su historia y el mejor que ha vivido el fútbol sala en la ciudad trimilenaria desde sus inicios a finales de los años 80. La llegada de Miguel Ángel Jiménez Bosque al actual club cartagenero en el año 2018 supuso una revolución y un salto como club a todos los niveles. Los éxitos deportivos tardaron en llegar, pero las dos últimas temporadas, con el bicampeonato liguero, han sido las de la confirmación del Jimbee Cartagena como uno de los grandes clubes del panorama nacional.

La afición, arrastrada por los éxitos deportivos, se ha volcado en los últimos años con el equipo rojiblanco y en este verano se ha producido un salto cuantitativo en el respaldo al proyecto cartagenero. El curso pasado el club cerró la campaña con 3.000 abonados y esta campaña se ha superado con creces, ya que, a falta de un mes para que se inicie la liga, ya se superan los 3.500 carnets, de los cuales 800 son nuevos abonados. Una cifra que se acerca al máximo disponible que puede tener el club debido al aforo del Palacio de los Deportes de Cartagena.

Renato, con ilusión

El Jimbee Cartagena presentó a su último fichaje. Renato ya se enfundó la camiseta rojiblanca como nuevo jugador del equipo. Una incorporación atractiva para reforzar el puesto de ala zurdo con un jugador habitual de la selección española.

Renato es un refuerzo que, aunque llevaba cerrado durante semanas, tardó en oficializarse y en presentarse como nuevo jugador del conjunto cartagenero. El ala procedente del Jaén se mostró muy ilusionado en esta nueva etapa: «Tengo ambición de querer mejorar y mejor equipo que Jimbee ahora mismo no hay», subrayaba Renato.

El internacional español también puntualizó que el hecho de conocer a varios jugadores por las convocatorias internacionales ayudó a su integración: «Estoy muy contento con el recibimiento, es verdad que me ayudó el hecho de conocer a varios jugadores de la selección y todos me recibieron con los brazos abiertos», explicaba el habilidoso futbolista.

El último refuerzo del cuadro rojiblanco está confiado en responder al esfuerzo que se ha hecho desde el club para que aterrizara en Cartagena. «Es el momento de devolver la confianza y, sobre todo, trabajar para ayudar al equipo en todo lo que necesite. Voy a intentar aportar mi granito de arena porque el equipo ya está bien construido», reconocía el nuevo refuerzo rojiblanco.

La próxima semana será el turno del otro refuerzo veraniego del Jimbee Cartagena. Se trata de Cristian Povea, que también será presentado en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Para ver al tercer fichaje, Lucas Farías, habrá que esperar hasta el próximo mes de enero, puesto que llegará en el mercado de invierno.