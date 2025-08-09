Darío Parra brilla en el arranque del Eurobasket sub-16 con España

En Tbilisi (Georgia) comenzó ayer a disputarse el Eurobasket sub-16 masculino. Y en el equipo nacional español, algo que no ocurría en categorías inferiores desde Izan Almansa y Eddy Valetino Pinedo, hay un murciano, el alero de Las Torres de Cotillas Darío Parra Gómez, que juega en las categorías inferiores del UCAM Murcia CB.

Parra, que nació el 16 de febrero de 2009, es una de las más firmes promesas del club universitario y lleva ya dos años en la órbita de los equipos nacionales de la categoría cadete. Como infantil ya participó en concentraciones de formación y debutó con la camiseta de la selección nacional sub-15 hace un año en el Torneo de la Amistad de Italia, donde se proclamó campeón, para después estar también en el MHL de Zaragoza.

Bajo la dirección técnica de Carles Flores, España debutó ayer contra la anfitriona Georgia. Fue un partido sin excesivas complicaciones que ganaron los española y en el que Darío Parra estuvo inspirado ofensivamente, ya que terminó el choque con 13:13 minutos jugadores y 13 puntos, con tres triples anotados de cinco intentados. Además, también aportó 2 rebotes y terminó el choque con 15 de valoración. España tiene esta tarde, a las siete, otro compromiso dentro del grupo C de la primera fase, donde se enfrentará a Alemania. Y mañana domingo se enfrentará a Serbia (16:30) en el cierra de la ronda inicial.