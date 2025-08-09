Fútbol

El Cartagena visita hoy al Albacete en un nuevo amistoso

Entrenamiento del FC Cartagena

Entrenamiento del FC Cartagena / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

En un horario un tanto extraño (a las 10:15 y televisado por CMM_Play, plataforma de la autonómica de Castilla-La Mancha), el Cartagena jugará un amistoso ante el Albacete Balompié en la Ciudad Deportiva del cuadro manchego. El conjunto dirigido por Javi Rey tendrá una buena piedra de toque ante un rival que está a una semana de empezar su temporada. Tras las buenas sensaciones en el encuentro ante el Águilas, el técnico albinero espera que su equipo dé un paso adelante ante un rival de superior categoría. El encuentro también servirá para ver la evolución de jugadores como Luca Lohr, que se quiere ganar un puesto en el equipo y no marcharse cedido, y Kevin Sánchez, el mejor jugador del equipo en estos primeros encuentros preparatorios.

