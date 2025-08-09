El Barça perdona a Ter Stegen y le devuelve la capitanía

A las 22.56 horas ha emitido el Barça un comunicado, una respuesta al que había publicado Marc-André ter Stegen pocas horas antes. El club ha perdonado al jugador después de que éste rectificara su postura y afirmara que iba a firmar el informe médico que la entidad deseaba enviar a LaLiga.

Mucho más escueto que el portero alemán, el Barça ha comunicado que le devuelve la capitanía que le había quitado y cierra el expediente disciplinario que le había abierto 24 horas antes, dando el incidente por terminado.

El club barcelonista asegura que Ter Stegen ha firmado ya la autorización para que los servicios médicos enviaran el informe de la lesión que le ha llevado al quirófano. En menos de cuatro horas se ha resuelto el conflicto, ya que el portero había anunciado poco antes de las 19 horas que estaba dispuesto a dar el consentimiento al que se estaba negando desde el lunes.

24 horas de cisma

"Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato", remata el Barça su nota, con lo que se ha restablecido la paz a dos días de que se celebre el trofeo Joan Gamper con el reencuentro de la plantilla de Hansi Flick con la hinchada. Reducida hinchada, ya que solo caben 6.000 espectadores en el Estadi Johan Cruyff.

Falta por ver cuál será la reacción de los aficionados a otro singular episodio del club que preside Joan Laporta, en este caso con Ter Stegen, que ha tenido la dimensión y la duración de un conflicto escolar. El meta, restituido de su cargo -Ronald Araujo, su sustituto, ni siquiera ha podido ensayar el discurso de capitán de este domingo-, podrá participar en la presentación.

Suscríbete para seguir leyendo