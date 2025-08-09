Fútbol
14.502 abonados, récord histórico del Real Murcia en la Primera RFEF
La fiebre murcianista sigue instalada y se ha llegado a una cifra que nadie podía imaginar a estas alturas. Con tan solo 38 días de campaña y a tres semanas de que se inicie la competición, el Real Murcia ha llegado a 14.502 abonados. Esta cifra es récord absoluto del club en esta categoría; además, es el equipo que más carnets ha vendido de toda la Primera Federación y es la tercera mejor cifra de abonados del club en toda su historia, superando la temporada pasada. El objetivo ahora es pasar los 16.500 que hubo en la campaña 08-09 cuando el club militaba en Segunda. Los 25.000 de la 07-08 en Primera quedan lejos.
