Fútbol

14.502 abonados, récord histórico del Real Murcia en la Primera RFEF

Aficionados del Real Murcia | ISRAEL SÁNCHEZ

Paco Sarabia

La fiebre murcianista sigue instalada y se ha llegado a una cifra que nadie podía imaginar a estas alturas. Con tan solo 38 días de campaña y a tres semanas de que se inicie la competición, el Real Murcia ha llegado a 14.502 abonados. Esta cifra es récord absoluto del club en esta categoría; además, es el equipo que más carnets ha vendido de toda la Primera Federación y es la tercera mejor cifra de abonados del club en toda su historia, superando la temporada pasada. El objetivo ahora es pasar los 16.500 que hubo en la campaña 08-09 cuando el club militaba en Segunda. Los 25.000 de la 07-08 en Primera quedan lejos.

Descubren el sorprendente origen de los primates: no surgieron en selvas tropicales

El coste energético de la desaladora de Torrevieja subirá hasta los 40,7 millones en 2026

Aumenta el horario del baño asistido en tres playas de Cartagena

El Cartagena cierra el período de renovación de carnés con 5.702 abonados, un 35% menos que en Segunda

La Policía Local de Cartagena cerca el botellón y a los gorrillas en el litoral este verano

"Llevamos años denunciando la contaminación en los terrenos de Los Mateos"

Soluciones prácticas y transferibles para mejorar la resiliencia de los bosques mediterráneos
