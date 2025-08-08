El UCAM Murcia ficha al pívot Devontae Cacok: así queda la plantilla

El UCAM Murcia CB, cuando falta poco más de una semana para iniciar la pretemporada, ha logrado cerrar la plantilla con el fichaje del pívot Devontae Cacok, ex de la Virtus de Bolonia italiana. El acuerdo estaba cerrado desde hace más de un mes, pero el anuncio del fichaje se ha retrasado hasta que ha logrado el pasaporte jamaicano. Aunque juega en la posición de ‘cinco’, solo mide 2,03 metros de estatura, pero destaca por su capacidad reboteadora y defensiva, más que por la ofensiva. De hecho, en la NCAA fue el mejor reboteador en 2018 con un promedio de 13,5 capturas por encuentro y también fue elegido en una ocasión mejor defensor del año de su conferencia.

A sus 28 años de edad, el jugador nacido en Chicago pero de origen jamaicano, tiene un anillo de campeón de la NBA. Fue con Los Ángeles Lakers en el año marcado por el Covid. Tras jugar 21 partidos con la franquicia angelina en dos temporadas que alternó con la G League, jugó otros 15 en San Antonio Spurs antes de tener su primera experiencia en Europa con el CSKA de Moscú en la temporada 2022-2023.

Devontae Cacok, con el anillo de campeón de la NBA / Instagram Devontae Cacok

Fue en el verano de 2023 cuando firmó un contrato por dos temporadas con la Virtus de Bolonia, con la que disputó la Euroliga, pero las lesiones han marcado su trayectoria en el histórico club transalpino. En diciembre de 2023 sufrió una de rodilla que le tuvo apartado de las canchas durante un año, lo que provocó que en septiembre de 2024 fuera cortado. Por ello, en las dos últimas temporadas solo ha jugado 27 partidos.

Devonta Cacok, en su etapa en el CSKA Moscú / CSKA Moscú

Así queda la plantilla

Por tanto, la plantilla ya ha quedado totalmente cerrada con catorce fichas y siete jugadores nuevos. Así ha quedado compuesta:

Bases: David DeJulius, Michael Forrest y Dani García.

Escoltas: Dylan Ennis y Jonah Radebaugh.

Aleros: Howard Sant-Roos, Sander Raieste y Wilhelm Falk.

Ala-pívots: Kaiser Gates, Toni Nakic y Rubén de la Torre.

Pívots: Emanuel Cate, Moussa Diagne y Devontae Cacok.