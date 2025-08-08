Primera RFEF
La Primera RFEF completa costará 12,99 euros al mes o 69,99 al año
La tercera categoría se podrá seguir de forma íntegra a través de la plataforma virtual LaLiga+, además de la oferta limitada de Movistar
V. Rivera Torregrosa
Ya se conocía, tras el adelanto de esta redacción en el mes de junio, que la plataforma de LaLiga, llamada LaLiga+, era la mejor posicionada para hacerse con los derechos de la Primera División RFEF y emitir la categoría al público la próxima temporada, en la que FC Cartagena y Real Murcia competirán por los mejores puestos. Ahora también se saben los precios que esta plataforma tiene fijados para su oferta. Ver "todos los partidos" de Primera RFEF "en directo y a la carta" costará a los aficionados 12,99 euros al mes si eligen el plan de pago mensual o 8,33 si se escoge la oferta de pago anual, con un coste de 69,99 euros en total.
Este entorno digital, que ofrece varias competiciones de fútbol internacional y otros deportes, se habría hecho con el ‘Lote 1’, que incluye todos los encuentros de la competición en ambos grupos. Por el contrario, el ‘Lote 3’ fue el adquirido por Movistar Plus, que ofrecerá la mitad de los encuentros. El conocido operador sólo emitirá diez encuentros por jornada del total de veinte que se llevan a cabo cada fin de semana. Además, serán de la elección del operador cada semana con unos requisitos mínimos y máximos de emisión de cada equipo al año.
La adquisición de los derechos de la tercera categoría del fútbol español se realiza sin exclusividad, por lo que más operadores pueden hacerse con ellos. También se espera que LaLiga alcance acuerdos puntuales con las televisiones autonómicas interesadas en emitir encuentros a través de sus canales regionales.
Esta plataforma está sobradamente preparada para llevar a cabo la realización y emisión de los veinte partidos de cada jornada, ya que lleva emitiendo eventos deportivos en directo y bajo demanda desde su creación en 2019. La Primera RFEF tendrá las mismas condiciones. Es decir, que se podrán seguir los encuentros en vivo o en cualquier momento tras su finalización, ofreciendo así un valor añadido para el espectador.
Además de fútbol, LaLiga+ es la encargada de la emisión e la Primera FEB, segunda competición del baloncesto nacional donde compite el Grupo Caesa Cartagena, y también de la Primera División de Fútbol Sala, donde juegan ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena, además de otros deportes como voleibol y tenis de mesa.
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- La bandera roja prohíbe el baño este miércoles en dos playas de la Región
- El cine de verano regresa a Cartagena dos jueves de agosto
- PP y Vox prohíben en Jumilla la celebración de dos grandes festividades musulmanas en instalaciones deportivas municipales