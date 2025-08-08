Juanma Bravo: "El objetivo es el ascenso a Primera RFEF"

El UCAM Murcia presentó a Juanma Bravo como nuevo jugador universitario. Se trata de uno de los refuerzos más importantes que se han realizado esta temporada en la Segunda Federación. El centrocampista murciano llega al UCAM, tras su paso por el Ourense de Primera Federación donde jugó 21 partidos; el mediocentro baja una categoría para liderar a un equipo que busca el ascenso. Juanma Bravo se mostró feliz en su presentación y resaltando el objetivo del equipo: «Estaba con ganas de regresar y lo hago con mucha ilusión. Quiero empezar ya la temporada, hacer un gran año y pelear por el objetivo común que todos compartimos: ascender a Primera Federación. He venido aquí para eso y estoy convencido de que puede ser un año muy feliz para todos», reconocía el centrocampista universitario.

El buen ambiente del vestuario es un factor que valora muy positivamente el nuevo jugador del conjunto azuldorado: ««Desde dentro se percibe que hay una gran piña, un grupo muy unido. Creo que se ha formado una familia y eso será fundamental durante el año», subrayaba Bravo..

En su presentación, Juanma Bravo no quiso darle importancia a los resultados y sí al trabajo que se está realizando para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición: «Estamos en un momento donde lo importante es asimilar los conceptos del míster. Se están haciendo muchas pruebas, hay cargas físicas altas y jugadores nuevos, más los del filial. Pero el equipo va cogiendo ritmo y asimilando conceptos, y eso se va a reflejar en los próximos amistosos», explicaba el nuevo jugador del UCAM Murcia.