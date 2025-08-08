Izan Almansa, al Real Madrid con un contrato de cuatro temporadas

La carrera deportiva del ala pívot murciano Izan Almansa está a punto de dar otro giro. Después de no ser elegido en el draft de la NBA y de anunciar que iba a firmar un contrato con Philadelphia Sixers para jugar la próxima temporada con el segundo equipo de la franquicia en la G League con vistas a dar el salto a la NBA, todo apunta a que regresará al Real Madrid, al que perteneció en categorías inferiores después de desvincularse del UCAM Murcia.

Los periodistas Noelia Gómez y Guillermo García afirmaron en sus cuentas de la red social X que el Real Madrid va a firmar al murciano por cuatro temporadas. Tras los fichajes de Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Proceida y Chuma Okeke, según solobasket.com, a los blancos les faltaba una pieza en el juego interior para la plantilla que dirigirá Sergio Scariolo. Y ese jugador es Izan Almansa, quien de esta forma debutaría en la ACB y en la Euroliga.

Almansa (Murcia, 7 de junio de 2005) estuvo en la cantera del UCAM Murcia hasta 2019. Comenzó a jugar al baloncesto tarde porque su obsesión era el fútbol. Pero en el colegio Jesuitinas le convencieron para que probara el deporte de la canasta. Tras pasar por las categorías inferiores del club universitario hasta edad cadete, donde jugó siendo infantil, se marchó al Real Madrid, que tiene sus derechos en la ACB desde entonces.

Sergio Rodríguez y Scariolo, durante la visita del primero a la selección / FEB

Tras pasar por la Academia Overtime y ser elegido MVP del Mundial sub-17 y el Europeo sub-18, las expectativas se dispararon en torno a Almansa, quien según los expertos en baloncesto universitario estadounidense, llegó a estar entre las primeras elecciones del draft. Pero la temporada en la G League con Ignite, un proyecto que duró muy poco, provocó que cayera su cotización, decidiendo retirarse del draft en 2024 para convertirse en jugador de los Perth Wildcats de la liga australiana, donde acabó con 6,9 puntos y 3,9 rebotes de media. Además, Sergio Scariolo contó con el murciano tanto en las Ventanas FIBA de noviembre de 2024 como de febrero 2025. Pero al margen de su discreta temporada en Australia, el pasado mes de junio se desveló que el jugador había sido suspendido durante un mes por dar positivo en un control por consumo de cannabis, un hecho que marcó bastante que no fuera elegido en el draft. Sin embargo, su participación en la Summer League con Philadelphia le abrió las puertas a tener un contrato con el segundo equipo de la franquicia. Y solo unas semanas después, el Real Madrid, con Sergio Rodríguez como director deportivo y Scariolo en el banquillo, han provocado otro giro en la carrera del murciano de 20 años.