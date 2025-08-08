Henrique: "Es un honor sustituir a una leyenda como Juanjo"

ElPozo Murcia perdió un portero durante el mes de junio con la retirada de Juanjo Angosto. El ciezano dejó un hueco que parecía que no se iba a poder llenar, hasta que apareció el brasileño Henrique. El conjunto murciano reforzó su arco con la llegada del joven arquero, procedente de Palma Futsal.

Henrique llega a ElPozo Murcia en busca de una oportunidad, después de un año complicado en el equipo balear. "El año pasado en Palma con 3 porteros no tuve los minutos que me hubieran gustado, pero ahora vengo a ElPozo con la ilusión y las ganas de demostrar de lo que soy capaz", dijo el meta brasileño.

El nuevo guardameta de ElPozo Murcia habló sobre sus nuevos compañeros, con los que no había compartido vestuarios, pero sí pistas. "Conocía a algunos jugadores de enfrentarme a ellos en contra. Veo un grupo competitivo, una plantilla muy completa y que tiene mucha profundidad en todas las posiciones. Creo que vamos a pelear por cosas hermosas esta temporada", mencionó.

El hueco que ocupa Henrique es el de Juanjo, toda una leyenda en ElPozo Murcia. El brasileño, que estuvo arropado por el ciezano en su presentación, ya ha recibido sus primeros consejos. "Hemos hablado un poco. Cuando llegué, me recibió muy bien. Al final, suplir a una leyenda, no solo de ElPozo, sino del fútbol sala en general, es un honor para mí y una gran responsabilidad", comentó.

Como todo jugador que llega a un nuevo equipo, en el que no conoce a ningún compañero, ni al cuerpo técnico, pasa por un proceso de adaptación. "Me estoy adaptando muy bien. A los brasileños los conocía de jugar en contra, y otros de jugar con ellos. Todos me recibieron muy bien, me siento como uno más en la familia de ElPozo y me siento en casa", añadió Henrique.

Durante toda la carrera de Henrique, la portería no siempre ha sido la posición principal. El meta arrancó siendo jugador de pista. "Yo empecé siendo cierre hasta los 12 años, pero ya era portero jugador, porque yo ya tenía un potente disparo; me empezó a gustar mucho y ahí fue donde tomé la decisión de la portería", comentó.

El gran dilema llega para Josan González. El técnico cordobés tendrá que elegir entre Edu Sousa o Henrique para defender el arco de ElPozo Murcia. "Yo creo que no hay roles, tiene que jugar el que mejor esté, el que más aporte al equipo. Voy a intentar que Josan tenga la duda sobre qué portero tiene que jugar. Queremos estar todos al mejor nivel y que Josan tenga ese dolor de cabeza para decidir", concluyó Henrique.