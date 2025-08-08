Operación Caliche

Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Momento de la llegada del autobús de los jugadores a la ciudad deportiva.

Momento de la llegada del autobús de los jugadores a la ciudad deportiva. / Álvaro Luna

A. R. C.

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por los disturbios ocurridos el pasado 10 de mayo en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, cuando un grupo de aficionados intentaba acceder a las instalaciones del club después de la llegada del equipo, tras la derrota contra el Celta de Vigo.

Los hechos se originaron cuando la primera plantilla del Sevilla FC regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros tras caer derrotados en su partido contra el Celta de Vigo. A las puertas de las instalaciones, se congregó una masa importante de aficionados, descontentos con el resultado del equipo sevillista que acumulaba varias derrotas consecutivas.

A la llegada del autobús, los ánimos de los presentes se caldearon hasta de "arrasar con la puerta de entrada", accediendo a las instalaciones deportivas y provocando unos cuantiosos daños económicos.

Aficionados sevillistas han protagonizado altercados a las puertas de la ciudad deportiva.

Aficionados sevillistas han protagonizado altercados a las puertas de la ciudad deportiva. / Álvaro Luna

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de La Liga procedieron a denunciar lo acontecido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas tendentes a la identificación y posterior detención de los autores, bautizando esta investigación con el nombre de Operación Caliche.

Esta investigación, liderada por la Brigada Provincial de Información, ha sido, según detalla la Policía Nacional, laboriosa y complicada, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados. No obstante, la pericia de los policías investigadores ha permitido que los implicados no puedan eludir la acción de la justicia.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, y actualmente se continúa trabajando en la identificación de más autores, ya que fueron muchas las personas que participaron en los disturbios. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
  2. Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
  3. Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón
  4. En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
  5. Localizan a la joven de 23 años desaparecida en Murcia
  6. Más de 30 planes gratis este fin de semana en toda la Región de Murcia: de Perseidas guiadas a fiestas de pueblo y rutas a pie
  7. De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
  8. Ni Calblanque ni La Carolina, esta es la playa de Murcia a la que no se acercan los turistas: 'No sabía de su existencia y dije... ¿Esto es Murcia?

Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena

Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena

'Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista

'Operación triunfo' llega a los teatros con un musical basado en el programa: uno de sus exconcursantes será el protagonista

Las redes arden por Jumilla

Las redes arden por Jumilla

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: "Lo que me quedaba por ver"

Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: "Lo que me quedaba por ver"

Así combaten desde un helicóptero cisterna el mayor incendio en décadas en el sur de Francia

Así combaten desde un helicóptero cisterna el mayor incendio en décadas en el sur de Francia
Tracking Pixel Contents