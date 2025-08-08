La canterana Alba Alguacil se une al primer equipo del Hozono Jairis

Alba Alguacil se ha convertido en la imagen de éxito de la cantera del Hozono Global Jairis. La canterana, que pertenece al club desde los siete años, se ha sumado a la dinámica del primer equipo a los dieciocho a disposición de Bernat Canut, aunque no abandonará definitivamente el conjunto que compite en Primera División Nacional.

«Es un paso muy importante para mí, llevo toda la vida en este club y es un orgullo poder formar parte del primer equipo. Estoy muy agradecida por la confianza y con muchas ganas de seguir aprendiendo», declaró la jugadora de 1,71 metros tras conocerse la noticia de su inclusión en el primer equipo.