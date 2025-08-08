LF Endesa
La canterana Alba Alguacil se une al primer equipo del Hozono Jairis
Alfonso Asensio
Alba Alguacil se ha convertido en la imagen de éxito de la cantera del Hozono Global Jairis. La canterana, que pertenece al club desde los siete años, se ha sumado a la dinámica del primer equipo a los dieciocho a disposición de Bernat Canut, aunque no abandonará definitivamente el conjunto que compite en Primera División Nacional.
«Es un paso muy importante para mí, llevo toda la vida en este club y es un orgullo poder formar parte del primer equipo. Estoy muy agradecida por la confianza y con muchas ganas de seguir aprendiendo», declaró la jugadora de 1,71 metros tras conocerse la noticia de su inclusión en el primer equipo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- En pie a las 4 AM para vender aceitunas en un mercadillo de Murcia: la historia de Gema Ladevesa que desmonta el mito de la generación de cristal
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- La bandera roja prohíbe el baño este miércoles en dos playas de la Región
- El cine de verano regresa a Cartagena dos jueves de agosto
- PP y Vox prohíben en Jumilla la celebración de dos grandes festividades musulmanas en instalaciones deportivas municipales