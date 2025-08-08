El alicantino Marcos García, sexto fichaje del Ciudad Molina Basket

El sexto fichaje del Molina Basket para afrontar la temporada en Segnuda RFEF ya está en la ciudad. Tras Andi Duval, Mike Mukendi, Raúl Timoner, Goran Miladinovic y el sanjaviereño Carlos Toledo, el alicantino Marcos García se une al cuadro molinense para aportar versatilidad y talento. El alero llega como cedido desde el Lucentum para seguir creciendo como jugador después de haber debutado el pasado curso en Primera FEB. Ya dejó su carta de presentación la temporada pasada en el Pabellón Serrerías, anotando 31 puntos y 10 rebotes frente a su actual equipo en enero. Junto con las renovaciones de Ramiro, Voltios, Tavelli y Juan Cascales, Miñana ya cuenta con once jugadores.