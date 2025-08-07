El UCAM Murcia no sufrirá esta pretemporada el ‘virus FIBA’

Las últimas pretemporadas del UCAM Murcia han estado marcadas por el ‘virus FIBA’. Varios de sus jugadores estuvieron ausentes hasta un par de semanas antes de comenzar la competición oficial por compromisos con sus selecciones nacionales. Pero este verano de 2025 va a ser diferente porque todos los integrantes de la plantilla -aún falta la contratación de un pívot- estarán desde el primer momento en la ciudad. Solo uno de ellos, Emanuel Cate, ha tenido partidos con la selección de Rumanía en los últimos días, un hecho que va a provocar que llegue con mejor ritmo a los entrenamientos. Los días 15 y 16 son los fijados para que lleguen a la ciudad los jugadores, para el 18 por la mañana realizar reconocimientos médicos y por la tarde ponerse a trabajar. No hay tiempo que perder porque habrá ocho jugadores nuevos de los catorce que inicialmente estarán en la primera plantilla. Y la previa de la Basketball Champions League dará comienzo un mes después. Será el sábado 20 de septiembre cuando se dispute el primer partido oficial en la ciudad búlgara de Samokov. De ganar ese partido de cuartos de final, los universitarios jugarían el lunes 22 las semifinales, mientras que la final está fijada para el miércoles 24.

Pero antes de todo ello, Sito Alonso tendrá que acometer una pretemporada exprés, donde tendrá que ensamblar muchas piezas nuevas, de las que dos, hasta el momento, no han jugado nunca en ACB. Se trata de los bases David DeJulius y Mikel Forrest. Para buscar una más rápida adaptación debido a la premura de tiempo y ser los jugadores encargados de dirigir el juego, el club va a tener la ayuda de Tomás Bellas durante ese mes. Además, también son nuevos el alero Sander Raieste, los ala pívots Toni Nakic y Rubén de la Torre, el pívot Emanuel Cate y el que está por fichar, que todo apunta a que será el ex de la Virtus de Bolonia Devontae Cacok, pero salvo este último, todos cuentan con un buen bagaje en el baloncesto español. Y junto a ellos, siete jugadores que serán los encargados de facilitar que el resto de sus compañeros se adapten cuanto antes a la filosofía de juego de Sito Alonso, puesto que en la fase de preparación, además del acondicionamiento físico, tácticamente se debe pisar el acelerador.

David DeJulius, nuevo base del UCAM Murcia, con el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga. / EUROLEAGUE

Toda la pretemporada se llevará a cabo en Murcia y antes de esa competición donde el club se juega estar otra vez en el torneo continental, los universitarios van a jugar cuatro partidos amistosos. Uno de ellos, que será el primero, será a puerta cerrada contra un rival por determinar. Los otros tres ya están anunciados oficialmente. Solo uno de ellos será en la Región contra un rival exigente, el Valencia Basket de Pedro Martínez. Será en el marco del Torneo Costa Cálida, que la campaña pasada se disputó en Cartagena durante un fin de semana y que en esta ocasión será a partido único en Yecla, una parada ya habitual para los universitarios en su preparación. Será el domingo 7 de septiembre, a las 13:00 horas, en el pabellón José Ortega Chumilla.

Posteriormente, del 12 al 14 de septiembre, jugará los dos últimos antes de la previa de la BCL. El conjunto universitario viajará hasta la localidad francesa de Limoges, donde otros tres clubes de la Pro A gala están invitados. El histórico Limoges CSP, el ESSM Le Portel y el recién ascendido Boulazac Basket Dordogne serán los rivales en un torneo de pretemporada donde en la primera jornada se disputarán las semifinales y en la segunda y última, la final y el duelo por el tercer puesto.

Después llegará el torneo de la Champions, donde los murcianistas pueden llegar a jugar hasta tres encuentros. El PGE Start Lublin polaco será el rival en cuartos de final. Después, en caso de victoria, deberá ganar al vencedor del duelo entre el Karhu Basket finlandés y el Uniclub Bet Juventus lituano. Este último es un contrincante de sobra conocido en la competición de la FIBA, puesto que fue rival en la temporada 2017-2018, cuando los universitarios acabaron disputando la Final Four de Atenas y alcanzando la medalla de bronce. El último rival para el partido que le podría servir para certificar su plaza -solo uno pasará- estaría entre el Falco Szombathely húngaro, el FC Porto portugués, el Fribourg Olympic suizo o el Elan Chalon francés. A priori, el favorito es el conjunto de Hungría, un habitual ya en la Basketball Champions League y que se ha enfrentado en varias ocasiones al propio UCAM, siendo la más reciente la pasada campaña.