El Real Murcia anuncia la incorporación de Antonio David

El Real Murcia continúa perfilando su plantilla de cara a la nueva campaña en Primera Federación y ha anunciado este miércoles la incorporación de Antonio David Moreno Moreno (Cádiz, 2005) como nuevo jugador del primer equipo. El joven mediocentro, de 19 años, llega cedido por una temporada procedente del Albacete Balompié.

Este refuerzo reafirma la apuesta del club murcianista con jugadores de calidad y creativos para el centro del campo. Joseba Etxeberria quiere dominar los partidos a través del balón y Antonio David es otra alternativa a las que ya tiene en la plantilla como Isi Gómez, Joao Pedro Palmerg o Sergio Moyita.

Antonio David | L.O. / L.O.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Antonio David era considerado una de las promesas más interesantes del Real Madrid, pero lo cierto es que no tuvo mucha continuidad con Raúl González. La pasada temporada militó en el Real Madrid Castilla, filial del club banco, donde disputó 27 encuentros —diez de ellos como titular— en el Grupo II de Primera Federación.

Natural de Arcos de la Frontera (Cádiz), inició su carrera en el club de su localidad natal antes de pasar por la cantera del Málaga CF. Su progresión le llevó posteriormente al Real Madrid, donde completó su formación y se consolidó como un mediocentro con proyección.

Con esta incorporación, el Real Murcia refuerza el centro del campo con juventud, talento y con la esperanza de que en el club grana dé ese paso adelante.