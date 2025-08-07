La Preferente, sin el Plus Ultra y con el Deportivo Murcia, que jugará en Ceutí

El Plus Ultra atraviesa un momento crítico. El histórico club de Llano de Brujas no se ha inscrito en la Preferente Autonómica, tras un año muy duro en la Tercera Federación donde no consiguió ser competitivo y descendió virtualmente en la primera vuelta, terminando la competición con solo 9 puntos.

El club entrenado por Cholo hizo una apuesta con un grupo inversor argentino hace ahora un año y esa alianza resultó ser un fracaso tanto deportiva como institucional. Tanto es así que ha sido incapaz de saldar a tiempo sus deudas con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y, por lo tanto, no podrá competir en la máxima categoría del fútbol regional. Su plaza se la queda el Deportivo Murcia por ser el mejor equipo de la Primera Autonómica, que disputaba sus encuentros en Corvera, pero que a partir de este curso lo hará en Ceutí.

El cuadro azulón tiene ahora un nuevo reto, que es evitar la desaparición. Desde la directiva han lanzado un mensaje de tranquilidad y se anuncia que habrá fútbol y se competirá con el nombre de Plus Ultra. La idea es inscribirse en Segunda Autonómica, ya que el margen para hacerlo en Primera Autonómica es escaso.

El beneficiado es el Deportivo Murcia, un club fundado en 2021 y que en 2023 se hizo conocido nacionalmente por su encuentro de Copa del Rey ante el Alavés. Ahora ha dado el salto a la Preferente Autonómica y para el nuevo curso disputará sus partidos en el Miguel Induráin de Ceutí.

Sorteado el calendario

Ayer se celebró el sorteo del calendario. La Preferente Autonómica empezará el próximo 7 de septiembre y tendrá 34 jornadas. La última jornada de la liga regular se disputará el fin de semana del 17 de mayo. Esta es la primera jornada: Bullas Deportivo-Archena, Lumbreras-Ciudad de Calasparra, Algar-Lorca Deportiva B, Alcantarilla-CAP Ciudad de Murcia, Beniel-Los Garres, Deportivo Murcia-Abarán, Algezares-Alhama , San Javier-Lorquí y El Raal-Bullense.