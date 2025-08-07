FÚTBOL
Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025
'France Football' entregará el 22 de septiembre en París los galardones del Balón de Oro 2025. En total, 10 premios a los mejores jugadores, entrenadores y clubs de la temporada 2024/25, tanto en categoría femenina como masculina. En las categorías principales, se conocerán a los sucesores de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, ganadores en 2024.
Este jueves, la organización del Balón de Oro ha anunciado a los nominados para cada uno de los premios. Serán 30 a los mejores futbolistas y entre cinco y diez para el resto de categorías: equipo, entrenador/a, portero/a y jugador/a sub'21. 'France Football' ha ido anunciando, desde las 12.30 horas y cada 15 minutos, a los nominados en cada categoría.
Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid/ING)
- Ousmane Dembélé (PSG/FRA)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
- Désiré Doué (PSG/FRA)
- Denzel Dumfries (Inter/HOL)
- Serhou Guirassy (Dortmund/GUI)
- Viktor Gyökeres (Arsenal/SUE)
- Erling Haaland (Manchester Ckity/NOR)
- Achraf Hakimi (PSG/MAR)
- Harry Kane (Bayern/ING)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG/GEO)
- Robert Lewandowski (Barça/POL)
- Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG)
- Lautaro Martínez (Inter/ARG)
- Scott McTominay (Nápoles/ESC)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/FRA)
- Nuno Mendes (PSG/POR)
- Joao Neves (PSG/POR)
- Michael Olise (Bayern/FRA)
- Cole Palmer (Chelsea/ING)
- Pedri (Barça/ESP)
- Raphinha (Barça/ESP)
- Declan Rice (Arsenal/ING)
- Fabián Ruiz (PSG/ESP)
- Mohamed Salah (Liverpool/EGI)
- Virgil Van Dijk (Liverpool/HOL)
- Vinicius Jr. (Real Madrid/BRA)
- Vitinha (PSG/POR)
- Florian Wirtz (Liverpool/ALE)
- Lamine Yamal (Barça/ESP)
Balón de Oro femenino
- Sandy Baltimore (Chelsea/FRA)
- Barbra Banda (Orlando Pride/ZAM)
- Aitana Bonmatí (Barça/ESP)
- Lucy Bronze (Chelsea/ING)
- Klara Bühl (Bayern/ALE)
- Mariona Caldentey (Arsenal/ESP)
- Sofia Cantore (Juventus/ITA)
- Steph Catley (Arsenal/AUS)
- Melchie Dumornay (Ol. Lyonnes/HAI)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/MAL)
- Emily Fox (Arsenal/EEUU)
- Cristiana Girelli (Juventus/ITA)
- Esther González (Gotham/ESP)
- Caroline Graham Hansen (Barça/NOR)
- Patri Guijarro (Barça/ESP)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/BRA)
- Hannah Hampton (Chelsea/ING)
- Pernille Harder (Bayern/DIN)
- Lindsey Heaps (Ol. Lyonnes/EEUU)
- Chloe Kelly (Arsenal/ING)
- Marta (Orlando Pride/BRA)
- Frida Leonhardssen Maanum (Arsenal/NOR)
- Clara Mateo (París FC/FRA)
- Ewa Pajor (Barça/POL)
- Claudia Pina (Barça/ESP)
- Alexia Putellas (Barça/ESP)
- Alessia Russo (Arsenal/ING)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/SUE)
- Caroline Weir (Real Madrid/ESC)
- Leah Williamson (Arsenal/ING)
Trofeo Kopa a la mejor jugadora sub'21
- Michelle Agyemang (Arsenal/ING)
- Linda Caicedo (Real Madrid/COL)
- Wieke Kaptein (Chelsea/HOL)
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia/PAR)
- Vicky López (Barça/ESP)
Trofeo Kopa al mejor jugador sub'21
- Pau Cubarsí (Barça/ESP)
- Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA)
- Desiré Doué (PSG/FRA)
- Estevao (Chelsea/BRA)
- Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal/ING)
- Rodrigo Mora (Oporto/POR)
- Joao Neves (PSG/POR)
- Lamine Yamal (Barça/ESP)
- Kenan Yildiz (Juventus/TUR)
Trofeo Yashin a la mejor portera
- Ann-Katrin Bergen (Gotham/ALE)
- Cata Coll (Barça/ESP)
- Hannah Hampton (Chelsea/ING)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton/NIG)
- Daphne van Domselaar (Arsenal/HOL)
Trofeo Yashin al mejor portero
- Alisson Becker (Liverpool/POR)
- Yassine Bounou (Al-Hilal/MAR)
- Lucas Chevalier (Lille/FRA)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG)
- Jan Oblak (Atlético/ESL)
- David Raya (Arsenal/ESP)
- Matz Sels (Nottingham Forest/BEL)
- Yann Sommer (Inter/SUI)
Trofeo Cruyff al mejor entrenador/a de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea/FRA)
- Arthur Elias (Brasil/BRA)
- Justine Madugu (Nigeria/NIG)
- Renée Slegers (Arsenal/HOL)
- Sarina Wiegman (Inglaterra/HOL)
Trofeo Cruyff al mejor entrenador de fútbol masculino
- Antonio Conte (Nápoles/ITA)
- Luis Enrique Martínez (PSG/ESP)
- Hansi Flick (Barça/ALE)
- Enzo Maresca (Chelsea/ITA)
- Arne Slot (Liverpool/HOL)
Mejor club femenino
- Arsenal (ING)
- FC Barcelona (ESP)
- Chelsea (ING)
- Ol. Lyonnes (FRA)
- Orlando Pride (EEUU)
Mejor club masculino
- FC Barcelona (ESP)
- Botafogo (BRA)
- Chelsea (ING)
- Liverpool (ING)
- PSG (FRA)
