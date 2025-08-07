Ekain: "Me gusta jugar tanto de segunda punta como de delantero"

Los nuevos jugadores del Real Murcia siguen pasando por Nueva Condomina para presentarse de manera oficial con el club. El último ha sido Ekainm, que lo hizo ayer. El mediapunta, que procede del Racing de Santander, es un jugador con capacidad de jugar en la posición de nueve o en la mediapunta, aunque la zona natural del jugador vasco es por detrás del delantero. «Me gustan las dos posiciones, tanto de segunda punta como de delantero. Al final, yo he venido a jugar aquí donde necesite el equipo», comentó.

Bajar de categoría nunca es una decisión fácil. El vasco ha pasado de jugar en Segunda a Primera Federación, pero para Ekain nunca hubo dilema. «No me costó nada decidirme por el Murcia. Es cierto que he bajado un escalón, pero este equipo no es de esta categoría. La decisión no me costó, me gusta la idea del entrenador y estoy donde quiero estar», añadió.

«Ya sabéis cómo es el juego del entrenador, es un estilo muy ofensivo. Lo que nos pide es mucha presencia y, en los momentos más incómodos, poder desahogar al equipo con juego de espaldas y descargas», comentó Ekain sobre el patrón de juego del equipo.

El futbolista también añadió que «la verdad es que estoy muy ilusionado. Es un club histórico. El año pasado fue complicado para mí, porque no participé, y tenía muchas ganas de venir a un sitio donde sentirme querido y me quisieran. La masa social, la infraestructura del club y todo me llamó la atención», concluyó.