El Cartagena, a la caza del codiciado Suleiman Cámara

Aún falta un mes para que eche a rodar el balón en Primera RFEF y sólo quedan unos flecos para que el Fútbol Club Cartagena complete su plantilla de cara a la temporada 2025-26. Sorprendentemente positivo visto lo visto en los últimos dos mercados en Segunda. Ya tiene Javi Rey a su disposición a veintidós jugadores, pero aún le restan dos piezas imprescindibles para afrontar la campaña con garantías: un lateral izquierdo que acompañe a Nacho Martínez y un extremo derecho que Manolo Breis, director deportivo cartagenerista, lleva tiempo buscando. Suleiman Camara es tan deseado en el Cartagonova como codiciado por muchos otros.

Más intrigados por el ataque que por la defensa, la parroquia albinegra sigue intentando adivinar qué futbolista de ataque se une a la plantilla de su equipo. No quiso dar pistas Breis en su última comparecencia pública: «No ficharemos nada más que un lateral izquierdo y un extremo derecho», se limitó a adelantar el directivo. No obstante, todas las informaciones, y el adelanto de Ángel García, apuntan a que el murciano se ha fijado en Suleiman Camara, que busca salida del Racing de Ferrol como jugador cedido.

Cámara (2001, Sant Celoni) es internacional por la selección de Gambia y, pese a su juventud, apunta maneras en esto del fútbol. Veloz, habilidoso y técnicamente brillante. Sin embargo, su irregularidad no le ha permitido tener continuidad en Segunda División durante los últimos años. Debutó en Copa del Rey con el Girona en 2021 y en la división de plata con el Ibiza al año siguiente, marcando dos goles y dando dos asistencias en 37 encuentros de la 22-23.

Con el descenso del conjunto isleño descendió el futbolista para ser importante en Primera RFEF jugando otros 37 partidos. Llamó la atención del Racing de Santander con cuatro goles y tres asistencias en Primera RFEF. El conjunto cántabro pagó por el traspaso de Cámara unos 500.000 euros y le puso sobre la mesa un contrato de cuatro años. Es por eso por lo que la cesión es la única operación viable para el Cartagena a priori. El catalán competiría con Carlos Calderón en la banda derecha, aunque también puede ofrecer soluciones en la izquierda como una opción secundaria.

El problema es que el atacante tiene muchos pretendientes. Hay varios equipos que han preguntado por la disponibilidad de Suleiman y el futbolista espera opciones en Segunda para decidirse. En ese mercado no puede competir el FC Cartagena, que puede ofrecer, como máximo, el proyecto ganador que Breis comenta en cada rueda de prensa.

Las últimas incorporaciones del FC Cartagena aumentan la nómina de futbolistas a veintidós contando con Jhafets Reyes como tercer portero, la cifra que el propio Breis marcó como límite al principio del mercado. Los últimos movimientos desvelan la necesidad de aligerar la plantilla y primera decisión ha sido la de prescindir de Arturo Molina. Tras dos semanas de entrenamientos, el mediapunta de Abarán se queda sin sitio en el cuadro albinegro. A su marcha se puede unir el joven central Luca Lohr, quien puede salir cedido después de firmar tres temporadas con el FC Cartagena.

El tramo final del mercado cartagenerista, a poco menos de un mes de iniciar la liga, apunta a sus últimos objetivos. Durante este periodo han resaltado los representantes del club en varias ocasiones de fichar «las primeras opciones» en cada una de las posiciones. Se torna complicado con Suleiman Camara, aunque aún quedan muchos días de ventana.

Víctor Chuca, lesionado

El primer contratiempo físico para el FC Cartagena ha llegado antes siquiera de comenzar la temporada de manera oficial. El club albinegro informó durante la tarde de ayer de la lesión del centrocampista Victor Moya ‘Chuca’ en uno de los entrenamientos de esta pretemporada. Chuca sufre una lesión en el recto femoral y podría perderse el inicio de liga con el conjunto cartagenero según la evolución de su lesión y su disponibilidad. Recupera la entidad albinegra una buena costumbre informativa con la comunicación de las lesiones de su plantilla, un aspecto que se perdió hace dos temporadas y que no había puesto en práctica el Cartagena desde entonces.