Carlos Alcaraz volverá a jugar el millonario torneo de Arabia Saudí

Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz y el británico Jack Draper serán los participantes el próximo mes de octubre en la segunda edición del ‘Six Kings Slam’, una exhibición que se celebra en Arabia Saudí sobre pista dura y de la que el actual número uno del mundo es el vigente campeón.«Para todos los amantes del tenis, los reyes han vuelto. Los seis mejores tenistas del mundo se enfrentan en el Campeonato Six Kings Slam, parte de la Riyadh Season este mes de octubre», anunció Turki Alalshikh, ministro de Arabia Saudí y presidente de la Autoridad General del Entretenimiento, en su cuenta oficial en la red social ‘X’.La segunda edición de este torneo de exhibición, que reparte jugosos premios económicos millonarios a sus participantes, se celebrará en Riad entre el 15 y el 18 de octubre con la presencia de los actuales seis mejores tenistas del mundo según el último ranking de la ATP.Cada jugador tiene asegurado un millón y medio de dólares por participarte, mientras que el campeón se llevará seis millones.