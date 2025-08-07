Carlos Alcaraz quiere la octava corona en Cincinatti

Carlos Alcaraz se prepara para su estreno y regreso al circuito en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde buscará su octavo título de esta categoría y el tercero consecutivo, con la mirada puesta en llegar en plena forma al US Open, que arranca el próximo 24 de agosto.

El murciano, con el objetivo de acercarse nuevamente al número uno del mundo, iniciará su participación este fin de semana frente al ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci (72 ATP) y el bosnio Damir Dzumhur (54). Para el de El Palmar, será el primer paso en un torneo que ya lo vio alcanzar la final en 2023, donde cedió de forma ajustada ante el erbio Novak Djokovic en un épico duelo con marcador 7-5, 6-7(7) y 6-7(4).

Alcaraz llega a Ohio con la intención de dejar atrás la derrota sufrida en la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner (6-3, 3-6, 3-6, 3-6), resultado que cortó su impresionante racha de veinticuatro victorias consecutivas en el circuito. Aun así, su temporada ha sido brillante: títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros -todos en tierra batida-, además de los ATP 500 de Rotterdam (pista dura) y Queen’s (hierba). De los últimos 36 partidos, ha ganado 34.

Escenario conocido

En los Masters 1.000, el pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López acumula 78 victorias y 23 derrotas, con siete de sus 21 títulos profesionales en esta categoría. En Cincinnati, donde participará por quinta vez, su balance es de seis triunfos y cuatro caídas.

El sorteo del cuadro le favorece parcialmente: se librará de la primera ronda como segundo cabeza de serie, mientras que Jannik Sinner, líder del ranking, solo podría cruzarse con él en una hipotética final. Las grandes ausencias del torneo serán Djokovic y Jack Draper, lo que abre aún más el abanico de oportunidades.

Sin embargo, hasta llegar a la final, tiene un duro camino por delante. Alcaraz podría medirse en tercera ronda al neerlandés Tallon Griekspoor, al que se en enfrentado en cinco ocasiones en su carrera deportiva y ha salido triunfador en todas; en octavos, al checo Jakub Mensik y Denis Shapovalov; en cuartos, al australiano Álex de Miñaur, que ha ganado recientemente el torneo de Washington tras derrotar en la final a Alejandro Davidovich y que ahora ocupa el octavo puesto del ranking, además de aparecer también Andrey Rublev y Alexei Popyrin.

Las semifinales, en caso de alcanzarlas, podrían enfrentarlo al alemán Alexander Zverev, quien la pasada madrugada disputó las semifinales del Masters de Montreal frente a Karen Khachanov, al estadounidense Ben Shelton, que se midió a Taylor Fritz también por un puesto en la final, o al ruso Daniil Medvedev.

El joven murciano inicia así su camino en Cincinnati con la ambición de sumar un nuevo título y presentarse en Nueva York como el gran candidato al último Grand Slam de la temporada, y lo hace defendiendo solo 60 puntos mientras que Jannik Sinner tiene que conservar 3.000, ya que en 2024 ganó tanto Cincinnati como el US Open. En la actualidad, el campeón este años del Abierto de Australia y de Wimbledon suma 12.030 puntos por 8.600 del pupilo de Ferrero. La distancia, por tanto, es de 3.430, por lo que estos dos torneos puede abrir de nuevo la lucha por el número uno.