El Caesa Cartagena ficha a un rookie estadounidense para dirigir el juego

Un base estadounidense que viene de promediar 17,2 puntos y 6 asistencias en la NCAA será el director de juego del Caesa FC Cartagena la próxima temporada. Sebastian Thomas, que mide 1,82 metros de estatura, se ha convertido en el séptimo fichaje para la plantilla que dirigirá en Primera FEB Félix Alonso.

Thomas, que nació en Providence, afrontará su primera experiencia en Europa después de haber sido el líder de la Universidad de Rhode Island, donde ha desarrollado su carrera universitaria en la Conferencia Atlantic 10 de la primera división de la NCAA, aunque en su tercer año estuvo en Albany Great Danes. El estadounidense compartirá el puesto de base con un ya veterano en la categoría como el madrileño Alberto Martín, quien ha renovado su contrato por una temporada más.

Por tanto, ya son diez los jugadores en la plantilla. Al margen de Alberto Martín, Sediq Garuba y Adriá Doménech, que son los que continúan, y Thomas, están el finlandés Teemu Soukas, que puede actuar tanto como base como escolta; Marc Martí, ala pívot que procede del Alimerka Oviedo; el pívot tuledano Robinson Idehen, ex del Godella de Segunda FEB; el escolta dominicano Isaiah Rivera, quien está llamado a ser el referente anotador junto a Thomas; el pívot Amari Kelly, que jugó en el filial del Fenerbache turco; y el alero gallego Alejandro Harguindey, que llega del Ponferrada, de Segunda FEB.