Baloncesto
El base Alberto Martín seguirá un año más en el Caesa Cartagena
El madrileño se une a las renovaciones de Garuba y Doménech en una plantilla que cuenta ya con nueve jugadores tras realizar seis fichajes
El madrileño Alberto Martín Marín seguirá una temporada más en el Caesa FC Cartagena. Se trata del primer base que anuncia el club para la plantilla que dirigirá Félix Alonso, y la tercera renovación tras el escolta Sediq Garuba y el ala pívot Adriá Doménech. De esta forma, el club se asegura un jugador de 30 años de edad con experiencia tanto en Primera FEB como en ACB, categoría esta última donde jugó con el UCAM Murcia CB, y que tuvo un papel protagonista el curso pasado con los albinegros.
Martín, que la pasada campaña promedió 3,4 puntos y 2,3 asistencias en poco más de 15 minutos en pista, llegó a Cartagena desde LEB Bronce, donde brilló con el CB Prat. En la segunda categoría del baloncesto nacional ha jugado 128 partidos entre el Clavijo, Real Canoe, Alimerka Oviedo y FC Cartagena. Para completar el puesto de base se espera otro jugador que tendrá el rol de director de juego titular en una posición donde también puede actuar una de las nuevas incorporaciones, el finlandés Teemu Soukas.
Por tanto, ya son nueve los jugadores en la plantilla. Al margen de Alberto Martín, Sediq Garuba y Adriá Doménech, que son los que continúan, y de Soukas, que puede actuar tanto como base como escolta, están confirmadas las contrataciones de Marc Martí, ala pívot que procede del Alimerka Oviedo; el pívot tuledano Robinson Idehen, ex del Godella de Segunda FEB; el escolta dominicano Isaiah Rivera, quien está llamado a ser el referente anotador; el pívot Amari Kelly, que jugó en el filial del Fenerbache turco; y el alero gallego Alejandro Harguindey, que llega del Ponferrada, de Segunda FEB.
