El Ayuntamiento de La Unión tiende la mano a la directiva del club minero con condiciones

Ayer por la tarde saltaba la noticia que nadie esperaba. La RFEF no autorizaba el traslado del FC La Unión Atlético a Málaga bajo el nombre de Unión Malacitano. El club que dirige Daniel Pastor ya se había presentado en sociedad, tras aceptar tanto la Federación de Fútbol de la Región de Murcia como la federación andaluza el cambio de ubicación.

Ahora, a la espera del recurso presentado por el conjunto blanquiazul, la realidad es que La Unión Atlético es a todos los efectos un club de la Región de Murcia y que debe disputar los partidos en la ciudad minera.

Todo esto ocurre en la época del año más significativa para la ciudad de La Unión. En las semanas donde se desarrolla el Festival Internacional del Cante de las Minas, la localidad del Campo de Cartagena ha sido de nuevo noticia. Esto se debe al sorprendente caso del intento de traslado a Málaga del conjunto que defendió los colores y la ciudad minera durante los últimos años.

El alcalde de La Unión es Joaquín Zapata (La Unión, 25 de enero de 1993), que lleva en el cargo desde el verano de 2023. En esta época, ha vivido la mejor época del equipo de fútbol, pero que ha terminado de la peor manera posible. En estos momentos, lo que parecía un punto y final en la historia del club que ahora dirige Daniel Pastor se puede haber convertido en solo un punto y aparte y continuar el proyecto. Zapata reconoce que se enteró por los medios de comunicación de lo sucedido: “Tuve conocimiento de la noticia por la prensa, siendo totalmente sincero. Parece que ellos como que no están conformes y tienen un plazo de 48 horas para recurrir”. El alcalde nos reconoce que 24 horas después de la noticia no tiene ninguna novedad desde la entidad deportiva: “Supongo que antes de ponerse en contacto conmigo van a intentar obtener la resolución del recurso, pero yo, por parte del club, que ya no sé ni siquiera quién es el propietario, no he tenido ninguna noticia, ninguna comunicación”, explica Joaquín Zapata.

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, en el mirador de la Playa del Lastre, en Portmán. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS / Loyola Pérez

El máximo dirigente de la localidad minera estaba convencido de que este tema no tenía más recorrido: "Lo veíamos tan cerrado que ahora mismo están en marcha las obras del polideportivo y la instalación no está disponible para su uso, como mínimo hasta septiembre, donde tendrá que convivir el uso ordinario de la instalación con las propias obras”, afirma el alcalde.

No se sabe qué ocurrirá con La Unión Atlético y si disputará sus partidos en la temporada 2025-2026 en el Polideportivo Miguel Expósito. Lo que está claro es que ahora mismo es imposible que puedan asentarse por las obras en el complejo deportivo. “Sí, de hecho, para que la obra no intercediera demasiado en el uso ordinario del polideportivo, lo que hemos hecho durante todo el mes de agosto es clausurarlo para que los obreros puedan trabajar sin límite de tener que compatibilizar el uso de la instalación con la propia obra y ahora mismo está cerrado, es decir, ahora mismo no podría ni siquiera hacerse ahí una pretemporada, los vestuarios se están reformando, todo está siendo objeto de una reforma integral, ahora mismo el Polideportivo no se puede usar”, subraya Zapata.

Mala sintonía Ayuntamiento – Club

La relación entre el ayuntamiento y la directiva de La Unión Atlético está rota en estos instantes. Desde el Consistorio se entiende que ni Daniel Pastor ni Julián Luna actuaron de una manera correcta en los últimos meses: “Me gustaría que, antes de nada, se sentaran a hablar, porque la forma de despedirse fue un tanto a la francesa; se fueron sin despedirse y, por tanto, como mínimo tendrán que sentarse con nosotros a ver cómo se replantea esto. Se fueron de muy mala manera, generando una desilusión importante en la afición y, antes de regresar, si es que finalmente tuvieran que hacerlo, lógicamente habrá que sentarse y tendrán que quedar las cosas muy claras”, afirma de manera rotunda Zapata.

El alcalde explicó que, para justificar la marcha del club de La Unión, la directiva mintió: "En la última asamblea de la Federación Murciana se acusaba al Ayuntamiento de una serie de incumplimientos que no son ciertos y, evidentemente, eso tendrá que quedar todo muy claro porque lo que no parece conveniente es que el club permanezca en el municipio si las relaciones de la directiva y el ayuntamiento no son fluidas y normales”, reitera el regidor.

Otro de los motivos del descontento que existe en el Ayuntamiento con la actual directiva del club es la forma en la que acabaron la temporada: “Tan importante es la forma en la que uno llega; de hecho, yo creo que es más importante incluso que la forma en la que uno se va, y es donde se muestra la elegancia y las ganas de hacer bien las cosas. No costaba nada organizar una reunión de despedida e insisto remitiendo a la entrevista que me hiciste anteriormente; yo puedo entender muchas cosas, pero lo que desde luego no es de recibo es que un municipio que ha albergado el club durante muchísimos años, donde todos los años han tenido subvención municipal, han hecho uso de las instalaciones municipales, se les ha ayudado y, sobre todo, el pueblo de La Unión, en mayor o menor medida y en cada momento, ha estado ahí para apoyarles, se fuera sin decir ni siquiera hasta luego", explica el político.

Zapata, eso sí, ha dejado claro que su teléfono está disponible para que la directiva se ponga en contacto con él para intentar solucionar los problemas: “En tanto que nosotros nos hemos enterado por la prensa, entendemos que ellos no tienen nada que comunicarnos, pero si entienden que deben ponerse en contacto conmigo, todos los miembros de la directiva tienen mi número de teléfono. Todos tienen la forma de contactar conmigo y que lo hagan. Nosotros de momento evidentemente no nos damos por enterados en tanto que no hemos tenido conocimiento por parte de ellos, sino simplemente conocimiento por parte de la prensa”, concluye el actual alcalde de La Unión.

Recurso en marcha

Veremos lo que ocurre con el recurso que ha presentado La Unión Atlético, tras llevarse el varapalo por parte de la RFEF. Lo que está claro es que, si se sigue acercando el inicio liguero y el club no consigue que se le acepte en Málaga, es inevitable que exista un acercamiento entre la directiva y el ayuntamiento para evitar una desaparición