Alex García: "Me fui de ElPozo siendo un niño, y vuelvo como un hombre"

La vuelta a casa de Alex García es una realidad. El futbolista que llega del Real Betis ya ha sido presentado de manera oficial con ElPozo Murcia. Desde su salida en 2019, Alex García ha pasado por diferentes equipos hasta regresar a la que fue su casa durante dos temporadas.

"Estoy encantado de volver a ElPozo Murcia, al club que considero mi casa. Salí de aquí hace unos años siendo un niño, y vuelvo siendo un hombre con experiencia, con guerras personales que he superado y con la ilusión de volver a competir por títulos, porque creo que ElPozo merece eso", comentó Álex García.

El ala alicantino tendrá que pelear por ganarse un puesto en el quinteto inicial. "Para mí llegar a ElPozo Murcia es todo un reto, y lo afronto con humildad. Sabiendo que va a ser complicado, pero como ya hablé con Josan en su momento, voy a trabajar para ponérselo difícil y pelear por minutos. Eso significará que habrá competencia interna y que vamos a crecer como grupo", mencionó.

"Josan ya me conoce y yo lo conozco a él y sabe lo que puedo aportar como jugador y voy a pelear por ponérselo difícil y jugar. Yo no vengo aquí a hacer grupo, vengo a competir y a ganar títulos, y desde el primer día voy a intentar ponérselo muy difícil", añadió el nuevo jugador de ElPozo Murcia, Alex García.

El nuevo ala del conjunto murciano llega de marcar 23 goles con el Real Betis en Segunda División, habiendo logrado ascender al conjunto bético. "Espero repetir lo del año pasado, y para ello hay que tener ilusión, sacrificio. Voy a demostrar cada día que soy un jugador que compite y que quiere ganar", dijo.

"Muy contento, muy feliz; al final es cierto que de mi etapa anterior hay pocos jugadores. Conozco a algunos jugadores de competir en Primera División, y me han recibido con los brazos abiertos; estoy muy feliz. Ahora en la pretemporada estamos todos ilusionados porque es un nuevo proyecto, y desde el principio estamos con muchas ganas de competir", comentó Alex García.

"ElPozo es un equipo que tiene que pelear por ganar títulos. Lleva unos años que, por circunstancias, no ha podido conseguirlo; es verdad que hace dos temporadas estuvo muy cerca. Es lo mínimo que se debe exigir en este club, o al menos eso fue lo que me enseñaron a mí cuando estuve aquí siendo un niño. Toca demostrar y luchar por conseguir títulos", concluyó Alex García.