Las 4 Millas de La Raya, para Almudena García y Rafael Mercado

El Circuito CorrePorMurcia sigue creciendo. Cada día se suman más corredores populares, algunos de ellos con extensos palmarés de triunfos, como los ganadores de las 4 Millas de La Raya, el militar Rafael Mercado Colomo y la murciana Almudena García Victorio. La participación, pese a estar en el mes de agosto, superó los cuatrocientos inscritos, que convirtieron la calurosa velada en la pedanía murciana en una gran fiesta en torno al running.

Rafael Mercado fue el ganador con un tiempo de 20:34, superando por solo cuatro segundos a Francisco Javier Ruiz Sánchez (20:38), mientras que en la tercera posición entró Sergio López Mira (20:52) en un final muy apretado donde superó en el sprint final a Adrián López y Antonio Mangas después de 6,4 kilómetros de recorrido.

Almudena García Victorio fue la mujer más veloz con un registro de 24:48. La atleta del Puerto de Torrevieja estuvo acompañada en el podio por Elena Montesinos (26:11), del UCAM Atlética Alcantarilla, y Encarni Cortés (26:26), de los Rajaos Runners.

Ganadores por categorías

Por categorías, los ganadores fueron Sergio López y Gladys Jepkorir (M35), Daniel Fernández y Carmen María Hernández (M40), Antonio Parra Iniesta y Mari Carmen Lorenzo (M45), Jesús Molina y Maite Ares (M50), Willy Gallegos y Mari Carmen Villaescusa (M55), Juan Francisco García y Rosa Vicente (M60), Gaspar Campello y Antonia Ruipérez (M65), José Pérez y Estebana Esparza (M70), Rafael Mercado y Almudena García (senior), y Ramón Pablo Vicente y Elena Montesinos (sub-23). Además, los mejores corredores de la localidad fueron Noelia Iglesias y James Macdonald.

Próximas pruebas

Cañada Hermosa (22 de agosto), Zeneta (28 de septiembre), La Alberca (5 de octubre), Rincón de Seca (12 de octubre), Puente Tocinos (19 de octubre), Patiño (26 de octubre) y El Palmar (8 de noviembre) son las pruebas que restan por disputarse de la séptima edición del circuito. Las inscripciones se pueden realizar en dorsal21.com y todos los participantes podrán donar 50 céntimos a la asociación Crece con Dabadá, que trabaja con menores diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros graves del desarrollo.