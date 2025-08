Mariano García, en un verano sin contratiempos de última hora

Desde 2021, los veranos han sido sinónimo de problemas físicos para Mariano García García. El subcampeón de España de 800 metros lisos, que se aseguró el pasado domingo en Tarragona una plaza en el Campeonato del Mundo de Tokio con su medalla de plata en la gran final, está en un momento de madurez deportiva a sus 27 años de edad. Además, esas lesiones que, por ejemplo, le impidieron estar en los Juegos de París hace un año, han desaparecido. Antes también vivió el trauma de perderse la cita de Tokio en 2021 por una inoportuna apendicitis a un mes y medio de la competición. Desde hace cinco temporadas, no había tenido una preparación para la temporada al aire libre sin contratiempos. Sin duda, una buena noticia para uno de los tres representantes murcianos -los otros serán los marchadores Miguel Ángel López Nicolás y Manuel Bermúdez, ambos en los 35 kilómetros- dentro de poco más de un mes en el Mundial.

Hasta la cita de Tokio, el plan diseñado por el atleta y su entrenador, Gabi Lorente, está claro. Entrenar en altura en Segovia y solo competir el próximo martes día 12 en una reunión del World Tour Gold en Budapest, que será un buen test de cara al exigente Mundial que le espera. Hasta el 16 de septiembre, que será cuando tenga que afrontar las eliminatorias en Tokio, mucho entrenamiento y muy poca competición.

«La verdad es que Mariano ha tenido muy mala suerte en los veranos. Desde 2021 no ha tenido una temporada al aire libre tranquila, y esta es la primera en la que no ha tenido ningún problema. Y eso se ha notado, porque ha tenido continuidad en los entrenamientos y ha conseguido buenas marcas», dice Gabi Lorente, el entrenador del atleta de Cuevas de Reyllo.

Para el técnico, la medalla de plata en el Nacional está dentro de la lógica: «Era el objetivo, estar entre los tres primeros y lograr la clasificación para el Mundial», dice Lorente, para añadir que «fue una carrera táctica, donde nos imaginábamos que todos iban a estar detrás esperando lo que hacía Mohamed Attaoui. Y se dio como lo teníamos pensado», comenta el preparador.

El nivel del 800 a nivel mundial es excelente. Por ejemplo, en España, Josué Canales, que es el quinto en el ranking mundial, se ha quedado fuera de Tokio, mientras que Mariano García, con ese 1:43.62 que consiguió en Madrid, es el vigésimo primero. Hace unos días, en los Trail de Estados Unidos, un adolescente de 16 años, Cooper Lutkenhaus, corrió en 1:42. Y Lorente ve a su pupilo bajando un segundo su mejor marca: «Para mí era factible que pudiese hacer 1:43 en Madrid porque allí llegó después de hacer una concentración en Font Romeu, donde había entrenado muy bien. Sabía que era algo que podía hacer. Ahora vamos a ver qué hace el martes que viene en la reunión de Budapest», dice el técnico, dejando entrever que podría mejorar su registro.

Y en el Mundial, la expectativa es estar en la final: «Nos gustaría estar en la final sabiendo la dificultad que entraña, pero somos conscientes de que tiene que mejorar su nivel para que lo consiga, y es posible que lo consiga», afirma Lorente, quien añade que «no descartaría que antes de que concluya la temporada esté en 1:42. Además, para estar en la final del Mundial tendría que estar en ese tiempo y no lo veo como algo imposible dado su estado de forma».

El futuro, en el 1.500

Mariano García ya ha hecho varias incursiones en los 1.500 metros. El atleta del New Balance Team ha sido este mismo año campeón de España de la milla en ruta y el pasado mes de enero logró un registro de 3:35.87 en pista cubierta: «Yo creo que le queda en los 800 metros, pero su futuro está en los 1.500, donde lo puede hacer muy bien. Eso sí, no le quedará mucho para dar el salto, porque incluso tiene que ser antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hasta el momento, él ha corrido 1.500 como preparación para el 800, es decir, que no lo ha hecho en plenitud de forma, y por eso considero que lo puede hacer muy bien en esta distancia», termina diciendo.