La Federación Española tumba el traslado de La Unión a Málaga

El Juez Único de la Real Federación Española de Fútbol ha tumbado el traslado del Fútbol Club La Unión Atlético a Málaga. El máximo organismo del fútbol español tenía que dar validez al cambio de sede del club minero, que era el cuarto de los requisitos necesarios para que el club, que se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF, pudiera cambiar de provincia.

Los tres pasos anteriores los solventó el conjunto blanquiazul sin ningún tipo de problema. Primero fue la junta directiva del club, que en una reunión dio el OK al cambio. Después fue el turno de la Asamblea de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que también aceptó el traslado el pasado 21 de mayo por unanimidad (44 votos a favor y tres abstenciones, una de ellas la de José Miguel Monje Carrillo). Y por último, la Federación Andaluza, que, como era de esperar, también aprobó por mayoría el cambio. El respaldo fue unánime en los tres primeros requisitos de los cuatro.

Sólo faltaba que la Real Federación Española de Fútbol autorizase el cambio. Finalmente, el Juez Único de Competición del máximo organismo del fútbol español ha tirado por tierra los deseos tanto de Daniel Pastor como del abogado archenero Julián Luna.

Como ya informó este diario el pasado 3 de mayo, la Federación Española era muy reticente al cambio. Tanto su presidente, Rafael Louzán, como los servicios jurídicos de la Española no vieron en ningún momento con buenos ojos el traslado de la plaza en Segunda RFEF. El juez, Rafael Alonso Martínez, entiende en su dictamen que no se cumplen los requisitos legales para el traslado. El magistrado alega que, para poder llevarse a cabo un traslado, debería ser el procedimiento como si se tratase de un club nuevo y no de un cambio de domicilio.

Eso sí, no hay ningún problema en cuanto a la inscripción del club em Segunda RFEF. La Unión Atlético está inscrita para competir tanto en Segunda Federación como en la Copa del Rey, pero mantienendo su sede en la localidad murciana.

Ahora la pelota está en el tejado de la directiva de La Unión Atlético, que tratará de recurrir esta decisión y, si finalmente no se produce el cambio, decidir si saca el equipo en La Unión o no.