Bebe: "Vuelvo con ganas de recuperar los valores de ElPozo"

ElPozo Murcia ya ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con hasta seis caras nuevas en su plantilla. Dentro de esos nuevos rostros hay uno que resulta familiar, el de Rafael García Aguilera ‘Bebe’. El futbolista cordobés, que ya militó en las filas del cuadro murciano y se crió en su cantera, regresa de nuevo tras su paso por el Inter Movistar.

Bebe sabía desde el momento en el que anunció su marcha de ElPozo Murcia que en algún momento sus caminos se iban a volver a cruzar. Ahora, después de ocho años, el de Córdoba ha regresado a la capital del Segura. «Ya lo dije hace ocho años en esta sala de prensa, que no era un adiós, sino un hasta luego. Esta llamada llega en un momento en el que estoy más centrado. Vuelvo con ilusión y con ganas de recuperar los valores que siempre ha representado este equipo», dijo Bebe.

La marcha de Bebe no solo supuso un golpe emocional para la plantilla, sino también para el club. El cordobés se marchó del equipo después de levantar su último título hasta la fecha, la Copa del Rey de 2016. «Yo creo que no soy talismán, sino que es ese gen competitivo que tengo. Ese es mi objetivo aquí, poder contagiar a mis compañeros con esas ganas de competir y de ganar títulos. Hay que evitar el conformismo que estos años atrás se ha ido permitiendo», comentó un jugador que en 2024 ganó la liga con el Jimbee Cartagena.

Una detalle que caracteriza a Bebe es un enorme palmarés. El Córdoba acumula muchos trofeos, desde Supercopas de España hasta Champions. Ahora quiere volver a conquistar otro título, pero esta vez con la camiseta de ElPozo Murcia. «Cada vez se están igualando más las competiciones, y el trabajo te va a determinar en el futuro lo que vas a ser. También hay que tener suerte, pero lo más importante es la unidad, que todos vayan a por lo mismo. Para mí, el trabajo, la humildad y el sacrificio es lo que me ha hecho ganar tantos títulos», mencionó.

Bebe se marchó de ElPozo Murcia hace ocho años para seguir creciendo como jugador. Llegó al club en 2010, debutó con la primera plantilla y se marchó cedido al desaparecido Futsal Cartagena para después regresar y convertirse en un jugador fundamental hasta que en el verano de 2017 se fue por primera vez al Inter Movistar. Es decir, que a sus 35 años de edad, toda su carrera deportiva profesional se ha desarrollado en Murcia, Cartagena y Torrejón de Ardoz.

Ahora ha regresado al cuadro murciano con una mayor experiencia en momentos clave. «El aprendizaje que he tenido en muchas situaciones pasadas, como perder un título, han hecho que me dé cuenta que los trofeos se ganan por mínimos detalles. A raíz de eso cambia tu mentalidad, la experiencia que te da ese aprendizaje, y yo ahora estoy en ese momento», añadió Bebe.

«Mi familia es murciana, y desde siempre me han hecho sentir como uno más. La exigencia que tiene este club está por encima de muchas cosas. He priorizado siempre mi familia, por eso estoy aquí y me hace sentir que ElPozo también es una familia», concluyó el nuevo jugador de ElPozo Murcia, Bebe.

Josan: "Buscábamos un jugador que se ha criado aquí"

El que también estuvo presente durante la presentación de Bebe fue Josan González, quien habló sobre la vuelta a casa del cordobés. «Cuando estábamos confeccionando la plantilla, estábamos buscando identidad, y creo que Bebe es un jugador que se ha criado en el legado y su familia es murciana. Además, considerábamos que necesitábamos gente que hubiera ganado, y Bebe era el candidato perfecto. Esperamos que juntos podamos volver a posicionar a ElPozo donde se merece», comentó el entrenador murciano.