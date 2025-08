La plata en el Nacional, el punto de partida de la nueva vida de Sergio López

Sergio López Barranco, después de un último año con muchos cambios en su vida deportiva y de superar una importante lesión, volvía a estar el pasado fin de semana en un podio en el Campeonato de España de atletismo al aire libre. El velocista de Aljucer afincado en Alcantarilla logró la medalla de plata en los 100 metros con un tiempo de 10.25, a una centésima de su mejor marca personal. La medalla de plata ha venido a confirmar que los cambios, en casi todas las ocasiones, ofrecen una nueva oportunidad y renuevan la ilusión. Ahora, con Ricardo Diéguez como entrenador y manteniendo su base de entrenamientos en Alcantarilla con semanas de concentraciones en Barcelona, vuelve a estar en primera línea.

«Sabía que el cambio iba a ser para bien, no tenía ninguna duda. Sí que es verdad que la lesión que sufrí en 2024 fue muy grave, y renuncié al quirófano por seguir compitiendo de cara a los Juegos Olímpicos, pero tenía que descansar y recuperarme. El invierno sabía que iba a ser de pasada. Aun así, el octavo puesto que logré en el Nacional en pista me decía que estaba al nivel que me corresponde. Sabía que iba a estar bien en la temporada al aire libre, que habíamos preparado esta fase desde marzo con mucho cariño, y que era cuestión de tener los días adecuados. Al primer día salió el trabajo que había realizado para afrontar ahora 2026 como tenía planteado», afirma a esta Redacción el atleta, quien asegura que el cambio de entrenador «era totalmente necesario, no fue ni por gusto, fue por obligación de vida, una necesidad. Los acontecimientos deportivos me obligaron a tomar esa determinación».

«No ha sido un cambio de vida total», aclara Sergio López, quien añade que «como me dijeron hace poco, he cambiado de niño a adulto. Me independicé, creé un negocio en el que he invertido y donde me están apoyando Gestanet y la Comunidad Autónoma. Me fui a entrenar en Sant Cugat y he vuelto para disfrutar de mi familia y del club que he creado, el Club Deportivo Atlón Alcantarilla, y a la vista están los resultados. A cierta edad hace falta otro tipo de dinámica, ya no tenemos 18 o 20 años para convivir con nuestros padres y familia; hay que apostar por el futuro y de ahí la necesidad de crear el club, para tener una motivación para el día de mañana y apoyar a todos los que necesitan medios para que puedan salir a competir fuera como he hecho yo. Quiero dar ese soporte que siempre tuve con la colaboración de mi socia y mano derecha, Lydia Sánchez, para ayudar a los jóvenes murcianos a conseguir sus sueños».

Sergio López, junto a Guillem Crespí y Ricardo Sánchez en el podio del Campeonato de España / RFEA

Considera Sergio López que no fue una cuestión de perder la ilusión por el atletismo lo que le pasó, «sino que me la robaron, así de claro. La vida me la robó porque fue un palo muy gordo no estar en los Juegos de París cuando al principio del año estaba en el top 20 del mundo y la situación del relevo era la mejor de la historia, pero al no poder debutar en la única cita internacional que me falta en mi carrera, me robaron parte de mi vida después de invertir cuatro años. Al final la ilusión me la ha vuelto dar mi equipo, con mi entrenador, con Lydia, mi representante, Miguel Ángel Mostaza, y me la ha vuelto a dar Murcia. Ahora, la medalla en el Campeonato de España, me ha dado la firmeza de que el trabajo están bien hecho de cara a 2026».

Estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tampoco es una obsesión para Sergio López. «Los Juegos es la única competición que me falta después de haber estado en mundiales, europeos, Juegos del Mediterráneo e Iberoamericanos. Entre ceja y ceja tengo otro objetivo, que son los 60, 100 y 200 metros, además del relevo. Vamos a ver si poco a poco consigo mejorar mis marcas en todas, pero siempre contando que voy a tener mucha competencia. Ir a unos Juegos es una consecuencia de ese último año antes de su celebración. Yo me quedo más con la mejora progresiva en mis pruebas, que ahora son cuatro en lugar de una».

También hará 200 metros

El murciano, por tanto, va a ampliar su ámbito de actuación volviendo al 200, una distancia donde fue campeón de España sub-23: «La prueba que se me da bien es el 100, pero también es verdad que en el 200 fui campeón de España sub-23 y fui el último en ganar los oros en 100 y 200. En la prueba de 200 se disfruta mucho más, es mi preferida, y después de hablar con mi equipo, a todos les ha parecido bien intentarlo. Esto es como cuando Mariano García hace un 1.000 o un 1.500, que le da ese toque de alegría y ese toque personal que siempre es necesario».

Sergio López había decidido que la temporada 2025 se acababa en el Campeonato de España, pero el momento de forma en el que se encuentra le ha hecho cambiar de opinión y seguirá compitiendo: «Voy a seguir por intentar rizar el rizo técnico y de rendimiento, para aprovechar este momento dulce que me ha ofrecido la vida. Ahora voy a disfrutar, a viajar con mi familia y amigos para competir, para que ellos también disfruten de la élite. No sé si me clasificaré para algo de cara al año que viene, pero es algo que tampoco me importa», termina diciendo.