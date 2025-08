El Lorca Deportiva pierde por la mínima ante el Alcoyano

El Alcoyano se llevó la undécima edición del Trofeo Manny Pelegrín tras imponerse al Lorca Deportiva (0-1). Un gol a los treinta y ocho minutos de juego, obra de Rubén Catalá, fue suficiente para que el trofeo en honor a la persona que introdujo el fútbol en Lorca en 1901 viaje a tierras alicantinas. El preciado botín lo entregó la teniente de Alcalde del ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez. El Alcoyano era el primer rival al que se enfrentaba el Lorca de su categoría, Segunda RFEF. El técnico valenciano Fran Alcoy, ex del Aguilas, ganó la partido al aguileño del Lorca Sebas López.

No termina de funcionar el Lorca Deportiva. Es el tercer partido de pretemporada y se nota que el técnico, Sebas López, solamente tiene claro quién va a ser el portero titular. El resto es un auténtico galimatías, ya que ningún futbolista de los que hasta ahora ha jugado los tres partidos ha demostrado que puede ser titular. El técnico aguileño seguirá realizando pruebas el próximo sábado en el campo Pedro Méndez, donde a partir de las ocho se medirá al Mazarrón.

Los locales salieron al campo con algo más de brío que los rivales, pero a medida que pasaban los minutos, los de El Collao impusieron su superioridad técnica y ganaron casi todos los duelos. A este Lorca le falta carácter, ya que da muestras de fragilidad en los balones divididos. Falta un líder. Los jugadores llamados importantes tampoco están demostrando su teórico nivel superior. Todos, en general, tienen que mejorar. Lo mejor es que hay mucho tiempo por delante.

Apenas hubo acercamientos al área visitante tras el gol encajado. Un par de acciones de Acebedo dignas de mención, pero sin acierto, fueron el escaso bagaje de los lorquinistas, que realizaron un juego muy pobre.

Los cambios en la segunda parte tampoco cambiaron la decoración para los de casa. La salida del debutante Willy en la parcela ancha dio algo de personalidad a su equipo, muy romo de medio campo hacia adelante. Los delanteros apenas entraron en juego. No estuvo Andrés Carrasco por lesión. Tampoco Álex Peque. Sin ocasiones es complicado que lleguen goles. No hay creación, no hay velocidad en las bandas y los puntas se aburren. Todo muy previsible. En defensa, algo mejor. Tambien debutó el central Fromsa.

El Alcoyano fue superior también en la segunda mitad. El juego daba la sensación que estaba más cerca el segundo de los visitantes que el empate del Lorca Deportiva. De hecho, De Pedro estrelló un balón en el larguero de la meta local en el minuto setenta y dos.

Muy bien el Alcoyano en defensa, sabiendo a lo que quería jugar en el medio campo, aunque tampoco se prodigó en el ataque. Los porteros apenas tuvieron que intervenir. Partido muy aburrido con muchas pruebas donde quizá, solo los técnicos, se divirtieron.

Ficha técnica

LORCA DEPORTIVA: Ernestas, Jaime Escobar, Fromsa, Tafalla, Morros, Sergi, Dani Alviar, Alvaro Martínez, Gabri López, Acevedo y Tomás Inglés. También jugaron Lolo, Bertomeu, Saturday, Galiano, Juan Hernández,Alex Martínez, Spinman, Kiko, Naranjo, Willy, Fimbres, Montes de Oca, Morete y Tomilson.

ALCOYANO: Zárraga, Dani Sánchez, Romero, Loren, Carbonell, Fran Moreno, Lado, Rubén Catalá, Izan, Sala y Bruno Serrano. También jugaron Soolbes, Raul, Adri Lledó, De Pedro, Hugo Muriel, Hugo Navas, Marcos Gómez y Eteme.

ARBITRO: Béjar Caballero. Amonestó al local Willy y al visitante Rubén Catalá.

GOL: 0-1. Minuto 38: Rubén Catalá

INCIDENCIAS: Estadio Artés Carrasco. 1.000 personas.