Antonio David, el cuarto mediocentro ofensivo en la nómina del Real Murcia

El Real Murcia 2025-2026 está en plena construcción. Con la mirada puesta ya en el siguiente encuentro amistoso que se disputará mañana día 6 de agosto a las 19:00 en Pinatar Arena ante el Eldense, otro equipo, al igual que el Hércules, que se postula como un serio rival por el primer puesto en el grupo II de la Primera Federación.

Joseba Etxeberria es el jefe del vestuario grana en este curso, por decisión de Asier Goiria. Es la principal apuesta del director deportivo vasco, que vio en el técnico guipuzcoano el perfil de entrenador idóneo. El conjunto pimentonero se llevó un duro golpe al no poder ascender el pasado curso, pero además lo hizo tras vivir una temporada en la que no desplegó un fútbol vistoso. El equipo no jugó bien. Fran Fernández consiguió tener un bloque competitivo, pero no dominó a sus rivales.

El perfil de los fichajes que se están realizando va en sintonía con la idea de fútbol que quiere Asier Goiria y que tiene Joseba Etxeberria. El Real Murcia quiere, a través de tener el balón el máximo tiempo posible, ahogar a sus rivales y, a partir de ahí, hacerles daño para llevarse los encuentros.

En la sala de máquinas es donde más evidente se está viendo este hecho. Del curso pasado solo siguen Isi Gómez y Palmberg, dos centrocampistas cuyas virtudes aparecen cuando el equipo tiene la pelota y en concreto son ellos los dueños del esférico. Además del talentoso jugador madrileño y de la promesa convertida en realidad brasileña, el Murcia firmó a Moyita, uno de los mejores creadores de juego de la categoría, y el último en llegar, Antonio David, es otro jugador que disfruta con balón y sufre cuando no lo tiene. El centrocampista gaditano, que hasta este año militaba en el Real Madrid Castilla, era el deseado para la medular, como contamos el pasado día 1 de agosto, y que ya está a las órdenes de Etxeberria; es otro mediocentro con vocación ofensiva.

A falta de hacerse oficial, ya está todo acordado entre Real Madrid, Albacete y Real Murcia, para que el volante sub-23 nacido en Arcos de la Frontera sea jugador del cuadro manchego en propiedad, pero que en esta campaña 2025-2026 juegue cedido en el club murcianista. Tanto es así que ya ayer estuvo entrenando con sus futuros compañeros y ya recibió las indicaciones de su próximo entrenador.

La duda está en quién roba balones en el Real Murcia este curso. Es evidente que se va a intentar tener el esférico el máximo tiempo posible, pero cuando esto no ocurra, el cuadro grana está coleccionando una serie de jugadores determinantes en ataque, pero que tendrán que ejercer un papel defensivo donde no son los mejores. La necesidad de un pivote defensivo es más que necesaria, pero al igual que la llegada del delantero que marque las diferencias, son dos carencias que siguen sin resolverse.n