Pedro León: "Me he hecho con un nombre dentro del fútbol que no podía venir a estropear en mi casa"

Vi jugar por primera vez a Pedro León Sánchez Gil (Mula, 24 de noviembre de 1986) en su etapa juvenil en un partido contra el Dolorense y cuando estaba en la Nueva Vanguardia Alcantarilla. Entonces ya conocía a sus hermanos mayores, León, quien falleció, y Luis León, ciclistas ambos, a los que había entrevistado. El tercero de la saga llegó al Real Murcia, se asentó en el primer equipo y después hizo las maletas. Hace tres años decidió volver a su casa para poner el punto final a su carrera deportiva. A todos nos quedó claro cuando anunció su renovación que iba a ser su ‘último baile’, como titulamos en La Opinión, pero en esta entrevista en exclusiva no se atreve a decir que será la última. Y viendo en el estado físico que está, es lógico.

¿Tan bien te encuentras que has pensado en seguir?

Hace tres años, cuando tomé la decisión de venir aquí y bajar a una categoría donde no había jugado nunca, lo hice por un objetivo y un sentimiento. Y después de tres años, aún no se ha hecho realidad ese objetivo. Yo me encuentro bien físicamente para intentarlo un año más y ese ha sido el motivo por el cual he decidido seguir, para ayudar desde el campo. Y quiero conseguirlo.

Cuando regresaste hace tres años, muchos aficionados pensaron que venías a tener una ‘jubilación’ cómoda, en tu casa y con tu gente, pero en el campo has demostrado que no es así. ¿Tuviste dudas?

Yo tenía claro que si volvía era porque sabía que podía ayudar al equipo desde dentro. Si hubiese pensado que no podía, que no tenía más en mis botas, no lo habría hecho porque tenía más que perder que ganar porque estoy en mi tierra. En mi carrera me he hecho con un nombre dentro del fútbol y no podía venir a estropearlo en mi casa, en mi tierra y en mi club. Habría sido un grave error. Si venía era para ayudar. Me fui de aquí con un acenso a Primera y quería cerrar mi etapa de futbolística ascendiendo otra vez. No lo hemos conseguido ya, pero tengo claro que lo vamos a conseguir.

¿Te dio libertad el club para tomar la decisión de continuar un año más o fue clave alguna conversación con el entrenador?

Está claro que Felipe Moreno me dio la libertad de decidir, pero yo no quería que fuera una decisión solo mía. Hablé con todos lo estamentos del club, la dirección deportiva y el entrenador. Les dije lo que yo pensaba y quería que ellos me dieran su opinión. Tuve una conversación personal con el entrenador, que también ha sido futbolista, que fue muy positiva y que podía entender mi situación.

¿Piensas que puede cambiar un poco tu rol dentro del equipo esta temporada?

Yo no pienso en mi rol ni nada por el estilo, solo pienso en ayudar al equipo, en conseguir el objetivo, que todos lo demos todo para llegar a la meta, y no pienso en nada más allá.

¿Después de la eliminación en el play off ante el Nástic te tiraste alguna noche sin dormir?

Más de una noche sin dormir, sí, porque fue un palo duro, nadie lo esperaba. Fue un año muy ilusionante porque el equipo siempre estuvo arriba, y es verdad que cuando se escapó el primer puesto, ya fue un palo duro porque en Navidad nadie pensaba que el Ceuta nos podía pillar. También estaba el Ibiza, que se desinfló con nosotros, pero es que al Ceuta le llevábamos siete puntos y terminó sacándonos seis o siete. Luego tuvimos una segunda oportunidad en el play off, al que considero que el equipo llegó bien, pero la eliminación fue un palo durísimo.

En el fútbol hay muy poca memoria. Recuerdo las críticas que recibiste cuando te fuiste en 2007 y has legrado revertir la situación. ¿Qué recuerdas de aquel momento?

Pues que tomé la decisión que tenía que tomar y mi carrera ha dictaminado que tuve la razón. Al final, fíjate en el lío que metieron al Real Murcia el entrenador que había entonces y la dirección deportiva. Fue una decisión que tuve que tomar por mi bien, que fue muy dura para mí, porque estaba en mi casa y en mi club, pero tuve que dar el paso y hacer una carrera fuera de mi tierra, pero siempre he tenido claro que si existía en algún momento la posibilidad de venir, como ocurrió hace tres años, la iba a tomar.

Pero cuando volviste en 2022 el club no estaba como ahora. ¿Eso no te creó algo de recelo?

Sí, pero tenía claro que el equipo había ascendido a Primera RFEF, el club estaba bien y lo único que yo quería es que solo se hablara de fútbol, y hasta ahora así ha sido. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de volver, aun sabiendo que era a una categoría donde nunca había jugado y a la que tenía que bajar, no lo dudé.

¿Y has pensado ya qué vas a hacer cuando te retires, si es que te retiras al final de esta temporada?

Como dije el día de la renovación, no pienso más allá. He llegado a un momento de mi vida deportiva en el que tengo que pensar en año a año, no tengo que pensar en el futuro porque juego contra un enemigo al que no voy a vencer que es la edad. Y no pienso más allá de este año y en conseguir el objetivo. El futuro ya se verá después. Estoy a disposición del Real Murcia para lo que necesite de mí.

¿Te ves en un banquillo entrenando en el futuro?

No lo sé, no tengo ni idea todavía, estoy centrado en lo que tengo ahora mismo, que ya es bastante.

Para un jugador como tú, ¿no es mayor responsabilidad ponerse esa camiseta?

Para mí sí que lo que es. Me he criado aquí, viendo al Real Murcia en la vieja Condomina con mi padre. Ya cumplí mi sueño en su día, jugando tres años en el primer equipo al que llegué con 17 años. Después ascendí a Primera con el Murcia, que era un sueño inimaginable, y volver aquí me genera más responsabilidad porque el sitio del Real Murcia está en el fútbol profesional, y por su historia hay que subirlo cuanto antes.

¿Cómo ves al equipo, aunque aún es pronto?

Estamos cogiendo la idea del entrenador, que ha venido con entrenamientos muy intensos, con mucho ritmo y una idea muy clara de ser dominadores de los partidos, realizando una presión muy alta. Son ideas que tenemos que ir cogiendo poco a poco, como siempre pasa.

¿Sigues teniendo el gusanillo por las mañanas cuando vas a entrenar?

El gusanillo lo tengo, lo sigo teniendo por las mañanas cuando me levanto y me pongo las botas. Me apetece ir a entrenar aunque el cuerpo no es el mismo que cuando tenía 20 o 25 años, y por eso hay veces que pueda apetecer más o menos. Pero voy a cumplir 39 años y aún me encuentro bien, con ilusión de ir cumpliendo días.

¿Te ha sorprendido algún compañero de los nuevos en especial?

Bueno, lo que más me gusta es que todos han llegado con un objetivo claro, y eso es algo que hemos conseguido entre todos, que cualquiera que venga a vestir esta camiseta lo haga para darlo todo y conseguir el único objetivo.

Pedro León, durante la entrevista con La Opinión / Loyola Pérez de Villegas

Has tenido una carrera muy extensa en Primera División. ¿Si echas la vista atrás cambiarías algo?

Cuando era crío e iba a ver los partido en La Condomina solo soñaba con jugar un partido con el Real Murcia y al final han sido muchos. He jugado en Primera, en la Champions con el Real Madrid… Al final no cambio nada porque he hecho una carrera que soñaba, pero no me la imaginaba, y por eso no soy capaz de cambiar nada.

¿Y tus niños, le ha dado por el fútbol o se han decantado por el ciclismo por su tío?

Los míos son de fútbol. El pequeño juega en la cantera del Murcia y una de mis dos hijas también está en el femenino.

Siempre te has cuidado, ¿pero ahora un poco más por la edad?

Sí porque al final no es fácil competir con jugadores que están en su plenitud. Ten en cuenta que estoy jugando con chicos que al año siguiente pueden estar en Segunda e incluso en Primera, que son jugadores que se tienen que hacer futbolistas aún, pero que tienen un nivel que no es fácil cuando tienes ya 39 años.

Pero por tu orgullo no querrás que ninguno te supere en un sprint.

Más que por orgullo, por profesionalidad y trabajo. Al final mi objetivo es dar lo mejor, y si quieres dar lo mejor, tienes que encontrarte bien para superar todo eso que te digo.

Por último, ¿qué te dijo tu mujer cuando le comunicaste que seguías un año más?

(Risas) Mi mujer se ha mantenido al margen de las decisiones futbolísticas que he tomado en mi vida, pero sí que es verdad que al final son 22 años jugando. Ya saben que he hecho una carrera, que hay cosas por hacer familiares, pero que sigo en activo. Y cuando les dije que quería seguir jugando, le hizo ilusión porque en cierta manera son del Real Murcia porque han visto a su padre jugar más con esta camiseta que con cualquier otra de los equipos en los que he estado.

Catorce temporadas en Primera División con 346 partidos y 43 goles

Cuarenta y tres goles en 346 partidos en Primera División. Esa es la carta de presentación de uno de los jugadores de la historia del fútbol murciano con más temporadas en la máxima categoría del fútbol española, en concreto catorce. En su palmarés tiene una Copa del Rey en 2011 con el Real Madrid, aunque aquella campaña, marcada por una polémica con José Mourinho donde compartió vestuario con Xabi Alonso, actual técnico madridista, entre otros, apenas disputó seis encuentros. A la casa blanca llegó después de sufrir un descenso con el Levante a Segunda tras salir del Real Murcia, con el que jugó 31 partidos en su último ascenso a Primera, en la 2006-2007. Después brilló en el Valladolid (2008-2009) y el Getafe (2009-2010). Y tras pasar por el Real Madrid (2010-2011), regresó al club getafeño, donde estuvo hasta la 2015-2016. Con el descenso hizo las maletas para incorporarse al Eibar, donde estuvo cinco campañas y recuperó su máximo nivel a las órdenes de José Luis Mendilibar. Otra vez una pérdida de categoría, en este caso de los eibarreses, provocó su marcha. Recaló en el Fuenlabrada (2021-2022) para un curso después regresar al Real Murcia, con el que lleva jugados en esta segunda etapa 99 encuentros, que sumados a los disputó en la primera, suma los 167 y 32 goles. Ahora, en la que puede ser su última campaña de servicio al club grana, quiere marcharse por la puerta grande con un ascenso.

Dona los 25.000 euros de su sueldo a la cantera, donde tiene dos hijos y un sobrino

El convenio colectivo de Primera RFEF establece que el salario mínimo de un futbolista está en los 25.000 euros. A partir de ahí, los clubes tienen libertad para establecer las cantidades. Pero Pedro León jugará esta temporada gratis: «Es una forma de agradecer todo lo que han hecho por mí en el Real Murcia en mi formación como jugador», dice. Por supuesto que el muleño tendrá contrato profesional, no cabe duda, pero su salario íntegro irá destinado a apoyar el fútbol base del Real Murcia. Precisamente en los equipos inferiores tiene a un hijo y una hija, pero también su hermano Luis León, ya retirado del ciclismo tras veinte años como profesional después de una carrera espectacular con triunfos en el Tour de Francia, París Niza, Tour Down Under, Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Murcia, entre otras muchas pruebas de gran prestigio, tiene a un hijo que ha optado por el balón en lugar de la bicicleta. De hecho, Luis León es un fan más del Real Murcia, al que desde que se retiró se ve en todos los partidos en la grada acompañado por sus hijos.

Y siguiendo con la familia, cada vez que Pedro León marca un gol hay un gesto característico en él: levantar los brazos al cielo. Lo hace como recuerdo a su hermano León, quien también fue ciclista y era el mayor de la saga: «Él sigue ahí para mí siempre, es un recuerdo que me va a durar toda la vida», dice el centrocampista de Mula.