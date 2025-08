Álvaro Duro, el nadador casi imbatible

Álvaro Duro Lozano (Águilas, 4 de agosto de 2012) bien podría haber sido futbolista porque su padre, Andrés Duro, tuvo una dilatada trayectoria como portero, donde jugó, entre otros equipos, en el Real Murcia y el Águilas. Precisamente en el conjunto la localidad costera puso punto final a su trayectoria y allí se instaló con su mujer, Ana, enfermera de profesión que logró plaza en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Pero el pequeño de la familia optó por seguir los pasos de su hermana mayor, Miriam, que ahora tiene 18 años y que logró en 2019 una medalla en un Campeonato de España de natación.

El nadador, con su hermana Miriam, su padre Andrés y su madre Ana. | L.O.

«Me dijo de jugar al fútbol y le gustaba ser portero. Entonces ya estaba nadando, pero un día lo llevé a probar el fútbol y a los seis o siete segundos me dijo que nos fuéramos otra vez a nadar. Ahora le sigue gustando el fútbol, pero se lo piensa antes de irse a jugar con los amigos cuando tiene un campeonato cerca por si se hace daño», explica Andres Duro, quien dirige una empresa de venta y mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras.

Fue en 2024, en su primer año alevín, cuando Álvaro Duro, que pertenece al CN Águilas aunque estuvo un par de años en un club de Cuevas de Almanzora por problemas internos que surgieron en la entidad aguileña, se subió por primera vez a un podio. Hizo cuatro pruebas y logró tres oros y una plata. Y en 2025 ha hecho un espectacular pleno: campeón de España en 50, 100 y 200 libres, 50 espalda y 200 estilos, además de tres récords nacionales. «Si mi hijo jugara al fútbol, yo estaría como el padre de Lamine Yamal, es natación. Tiene el tirón que tiene, que es poquito», dice entre risas Duro mientras disfruta con sus hijos y su mujer en Burgos de las vacaciones de verano.

Pero para encontrar éxitos en la aún corta carrera en la piscina de Álvaro, un chico que con 12 años ya mide 1,82 metros, hay que remontarse más atrás. Comenzó a competir en prebenjamines, cuando estaba en el club almeriense, y fue campeón de Andalucía, una comunidad con un alto nivel en natación. Cuando regresó al CN Águilas ganó todas las pruebas en la Región y fue convocado por la selección murciana.

Por ello, Álvaro está acostumbrado siempre a ganar, aunque su padre, buen conocedor de la vida de un deportista, le prepara para la derrota: «Le digo que esto no es normal porque el deporte está hecho para que pierdas y tarde o temprano llega otro que te moja la oreja», dice Andrés, quien destaca de su hijo que «es muy disciplinado, le gusta mucho entrenar y se sacrifica mucho. En eso no se parece en nada al padre. Él, con 12 años, entrena diez veces más que lo hacía yo como futbolista», bromea.

Álvaro Duro seguirá este año estudiando en el IES Europa. Y el próximo verano tratará de continuar con su racha de podios nacionales ya en su primer año infantil. Los técnicos de la Federación Española están muy atentos al joven talento de Águilas, pero al no tener un programa específico para nadadores de su edad, aún no tendrá la oportunidad de entrenar y estudiar en uno de los tres centros de alto rendimiento que hay en el país. «El problema de la natación es que no tienen un programa de desarrollo para chicos tan jóvenes. Álvaro no podrá estar en uno centro de alto rendimiento hasta que pasen dos años y esté en categoría júnior, pero en estos dos años pueden pasar muchas cosas y hay muchos críos de nivel alto que se pierden», reflexiona con acierto Andrés Duro puesto que son muchos los jóvenes en nuestro país que destacan a edades muy tempranas, pero que después lo dejan por la imposibilidad de compaginar un deporte muy exigente, que requiere muchas horas de entrenamiento diario, con los estudios.