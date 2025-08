Alex Schalk: “Mi único objetivo al venir aquí es ser campeón”

Alex Schalk (Breda, 7 de agosto de 1992) habló por primera vez como nuevo jugador del Real Murcia. En la sala de prensa de Nueva Condomina y acompañado por Asier Goiria, el atacante neerlandés se mostró muy ilusionado en esta nueva etapa que se le abre, tras una trayectoria muy amplia en su carrera.

Asier Goiria hizo de maestro de ceremonias y, además de dar las gracias a Grupo Marmo como patrocinador del club y por estar presente en la rueda de prensa, dio la bienvenida al nuevo jugador del conjunto pimentonero. No contestó preguntas.

Sobre Alex Schalk, el director deportivo grana no duda de que puede marcar las diferencias: “Un jugador con mucha experiencia. Nos puede ofrecer muchas alternativas, tanto de punta, segundo punta y que puede jugar por las bandas. Un jugador con gol y que puede ser muy diferencial", subrayaba Goiria, antes de dejar que ya hablara el atacante murcianista.

Alex Schalk, en un entrenamiento del Real Murcia / Prensa Real Murcia CF

La corta rueda de prensa del tulipán la alternó entre el inglés y el castellano. Las primeras respuestas, las más largas, las desarrolló en un perfecto inglés. Su primera respuesta fue para explicar su fichaje: “Una vez que recibí la oferta del Real Murcia y hablé con Asier, acepté la oferta porque sentí ese ‘feeling’ de que las cosas iban a funcionar. En ningún momento consideré que estar en Primera Federación era un paso atrás; al final, el objetivo que tiene este club me llena y quiero llevarlo donde merece estar”, explicó el delantero.

Uno de los temas que más pueden preocupar es el proceso de adaptación, ya que nunca ha jugado en España y el cambio es grande. En ese aspecto, no tiene ningún tipo de preocupación el futbolista murcianista: “Por mi experiencia en ligas anteriores donde he jugado, mi nivel de adaptación a otras culturas y modos de vida es sencillo. Estoy hablando con mis compañeros día a día y me estoy habituando a las maneras de jugar de cada una. Estas primeras semanas han sido de buscar casa y lo que quiero ahora es asentarme y a partir de ahí ayudar al equipo. Además, hablo mucho con el entrenador y me corrige mucho y, por todo ello, va a ser sencilla la adaptación. Estoy muy ilusionado aquí”, aclaraba Schalk.

A la pregunta de dónde se siente más cómodo, el jugador grana no necesitó traducción, ya que la entendió al instante y fue así de claro en su respuesta: “Mediapunta”. La siguiente tampoco necesitó del inglés para responderla y expresó el único objetivo por el que ha venido al Real Murcia y de manera contundente: “Mi único objetivo al venir aquí es ser campeón”, enfatizaba en un perfecto castellano el neerlandés.