Erta y Paula Sevilla reinan en 400, Artur Coll vuela y María Vicente roza la épica

La segunda jornada de los Campeonatos de España de Atletismo en Tarragona acabó a lo grande tras la exhibición matutina de la vigente bicampeona mundial María Pérez en 10.000 metros marcha. Los protagonistas vespertinos fueron múltiples. María Vicente, Paula Sevilla, Bernat Erta, Héctor Santos y un histórico Artur Coll con 5,70 en pértiga.

La batalla del 400 femenino se la llevó Paula Sevilla, una atleta que sigue brillando desde que subió desde el 200 en invierno y que fue bronce en el Europeo bajo techo de Apeldoorn. La discípula de José Luis Calvo ya tiene la mínima mundialista y volvió a bajar de 51 segundos (50.83), a 13 centésimas de su marca personal.

La especialista en la última curva de un 4x100 que también estará en Tokio aguantó la caída de la velocidad pese a que la apretó la madrileña Blanca Hervás (51.39), quien sigue sin lograr los 51.10 que pide la RFEA (hizo 51.15 en el Europeo de Selecciones). La defensora del título, Eva Santidrián, fue tercera con 51.68.

Paula Sevilla pudo con Blanca Hervás en la final de 400 lisos / RFEA - SPORTMEDIA

En la Bernat Erta se llevó el duelo a tres bandas. El catalán, KO desde el Mundial de Nanking, reapareció con marca personal en 'semis' (45.36) y ganó la final (45.45) y un puesto en el relevo mixto para Tokio. Markel Fernández fue plata con marca personal (45.47) y el pacense David García Zurita, bronce (45.73). El azulgrana metió el cuello y se fue al suelo como en el Europeo, cuando selló el bronce en 4x400.

Enorme María Vicente

Sobre todo si les gusta el atletismo, toca quitarse el sombrero con María Vicente. La catalana se presentó en la longitud matinal con un vendaje en la pierna derecha y se quedó en 5,97, muy lejos de los 6,41 que logró en su reaparición en Götzis y de su marca personal (6,80). Otra habría bajado los brazos.

Rendirse no existe en el universo de la discípula de Ramón Cid, quien reaccionó para lograr sendas marcas personales en jabalina (48,23 metros) y en 800 metros (2:13.83) para quedarse a 63 centésimas (o a nueve puntos) de su récord nacional con 6.295 (en Austria hizo 6.288). Está difícil, pero no imposible para Tokio. La joven Sodía Cosculluela fue segunda con 6.000 puntos exactos y Andrea Medina, bronce con 5.807.

"Ha sido un sube y baja de emociones. Estoy supercontenta por haber podido mostrar parte de mi potencial, por haber acabado y por estar sana. Mis pruebas malas son las que he podido potenciar por las lesiones y molestias; la velocidad y la explosividad me han costado más. Tendría que haber hecho más del récord para ir al Mundial. Vamos a ver. Si puedo ir, espero llegar mejor tras otro entrenando", explicó María Vicente.

'Pájaro' Coll

La sensación del día fue Artur Coll. A dos semanas de cumplir 24 años, el catalán devolvió la pértiga al máximo nivel con el mejor salto de la década en España tras meses 'avisando'. Llegó con 5,61 como mejor marca y superó en el segundo intento los 5,70 (mínima de competitividad que pide la RFEA para el Mundial).

De un plumazo, acanzó a Igor Bychkov, Dani Martí y Juan Concepción en la cuarta plaza de la historia, tras Montxu Miranda (5,81), José Manuel Arcos (5,80) y el bronce olímpico Javier García Chico (5,77). Un gran éxito también de su entrenador, Alberto 'Lobito' Ruiz, uno de los precursores de la especialidad que saltó 5,61 y lleva años entregando sus conocimientos y su capacidad didáctica a los jóvenes en el CAR Sant Cugat.

Artur Coll franqueó los 5,70 en pértiga / RFEA - SPORTMEDIA

Àlex Gracia fue plata con 5,50 y Ander Martínez de Rituerto (5,40) dejó sin medalla a otro de los favoritos, José Luis Bravo (5,30). Ojalá las lesiones respeten a Coll, el nuevo referente de una especialidad que vuelve a levantar la cabeza al igual que la altura femenina con las jóvenes Una Stancev, Celia Rifaterra y Ona Bonet.

Héctor Santos sonríe

Otra figura fue Héctor Santos. El onubense llevaba años en un túnel por las lesiones que le hicieron pensar en colgar las zapatillas el año pasado y logró su primer título con unos excelentes 8,09 (ventosos) después de cuatro platas. Ganó fuera de concurso el cubano Echevarria (8,22), el catalán Jaime Guerra cedió el cetro español (8,08) y el enorme Eusebio Cáceres se colgó el bronce (8,04) por delante de Lester Lescay (7,99).

"Era el día más feliz de mi vida por volver a la alta competición, así que imaginad haber ganado. Estuve a punto de retirarme el año pasado por la rodilla. No tengo ningún objetivo. Llevo toda la temporada bien, pero con dolor y no pasaba de 7,50. No busco mínima. Competiré en Guadalajara y tengo que ser realista. Ojalá vuelva a vestir la camiseta de España en 2026", explicó emocionado el discípulo de Iván Pedroso.

Jorge Ureña se rehízo tras su 1,85 en altura del viernes con 55,91 en jabalina y 4:32.84 en el 'milqui' para lograr su quinto oro en decatlón (más seis en pentatlón) con 8.075 puntos, insuficientes para Tokio (la RFEA pide 8.200 y World Athletics, 8.550). El sorprendente Andreu Boix fue segundo (7.835) y el catalán Pol Ferrer, bronce (7.768). "Ahora, a descansar, a montar en bici y a recargar fuerzas para el invierno", dijo el oñilense.

Con el burkinés Rodrigue Kwizera marcando el ritmo, el hispanoburkinés Thierry Ndikumyenayo cambió en la última curva para reinar en 5.000 con 13:35.69, por delante de Abdessamad Oukhelfen (13:35.96) y de un Eduardo Menacho que fue bronce con marca personal (13:36.17). "Ahora, a entrenar en altitud para preparar el Mundial. Estoy inscrito en 5.000 y en 10.000, si todo va bien doblaré", dijo el ya bicampeón nacional.

La subcampeona europea sub'23, Marta Serrano, se consolida como realidad en 3.000 metros obstáculos despúes del adiós de Carolina Robles (ruta) y el embarazo de Irene Sánchez Escribano (será mamá en agosto). La discípula e hija de Antonio Serrano ganó con 9:58.05, seguida de June Arbeo (10:02.52) y de Marina Guerrero (10:06.21); primer podio para la hermana de Esther, nueve veces campeona de Catalunya.

En 400 vallas, el recordman nacional Jesús David Delgado bajó de 49 (48.70), seguido de Jorge García (50.15) e Iker Alfonso (50.75) en una prueba que echó de menos a Sergio Fernández. Sin Sara Gallego (renunció hace días), Daniela Fra rebajó su marca (54.69) ante Carla García (56.64) y Laura Aguilera (57.42).

Jesús David Delgado, sin rival en 400 metros vallas / RFEA - SPORTMEDIA

La azulgrana Laura Redondo sigue acumulando oros en martillo (67,94) y la sevillana Ana Estrella de León dio otro paso para convertirse en heredera de Ana Peleteiro con marca personal en triple (13,70) a sus 17 años. El futuro de esta atleta de padres dominicanos se presenta brillante, porque aún le falta potencia.

Sin sorpresas

Las 'semis' de 800 se saldaron sin sorpresas y los favoritos se medirán en las finales. El nombre propio de la prueba, Mohamed Attaoui, se impuso sin forzar con un cambio en el 600 (1:46.47) y también ganaron Pablo Sánchez-Valladares (1:46.35) y Mariano García (1:46.83) por delante de Álvaro de Arriba (1:46.83). El bronce mundialista bajo techo Elvin José Canales tuvo problemas en la última curva y pasó por tiempos (1:46.78).

Sin la prodigiosa catalana Marta Mitjans (buscará la semana que viene el oro en el Europeo sub'20), las tres figuras del 800 ganaron sus 'semis' con claridad. La defensora del título Lorea Ibarzabal se impuso con 2:06.37, la consolidada Daniela García lo hizo con 2:04.79 y el mejor tiempo con 2:04.79 fue para la atleta de moda, una Rocío Arroyo que viene de colgarse la plata en el Europeo sub'23 y de llevar al oro al relevo 4x400.