El Cartagena no pasa del empate en su debut frente al Neom

El Cartagena empata en su debut ante Neom SC (0-0). El conjunto cartagenero arrancaba su pretemporada frente al conjunto saudí. Javi Rey también se estrenaba como entrenador albinegro. La propuesta del técnico fue buena. Un juego controlado por el centro del campo y muy directo en la parte de arriba. Kevin Sánchez y Luismi fueron de los jugadores más destacados del encuentro. Las primeras sensaciones que dejó el cuadro portuario en su debut en la pretemporada fueron positivas, aunque todavía hay mucho que mejorar de cara al arranque de la liga.

El nuevo proyecto del Cartagena, que arrancó hace varias semanas, se estrenó sobre el tapete. El cuadro de Javi Rey puso en práctica lo aprendido en estos primeros días frente al conjunto saudí Neom SC. El primer choque de la pretemporada albinegra que pone la primera piedra del camino de este nuevo proyecto.

El Cartagena, tras su dramático final la pasada temporada dio un giro de 180 grados. Caras nuevas en cada uno de los escalones de la entidad. Empezando con la directiva, con Pedro Arribas como máximo dirigente del club. En el banquillo también debutaba Javi Rey, quien tomaba el relevo de Guillermo Fernández Romo. La plantilla también presentaba muchos cambios. Después del descenso, el Cartagena remodeló por completo su plantel.

La era Javi Rey comenzó con el pitido del árbitro. El cuadro portuario dejó pistas sobre lo que se verá durante la temporada. El técnico apostó por jugar con un punta un poco más atrasado y los extremos entrando hacia el interior. Dejando espacio libre para los carrileros.

Aunque aún le falta mucho rodaje, se empezaron a ver los primeros destellos de lo que busca implantar Javi Rey. Una figura clave es la de Luismi Redondo. El centrocampista, cedido por el Andorra, fue la columna vertebral del equipo. Cualquier acción de ataque primero pasaba por sus botas. Kevin Sánchez también demostró sus virtudes por la banda derecha.

Pocas acciones se vieron durante los primeros 45 minutos. La más clara del Cartagena fue un disparo de Luismo desde la frontal. Precedido por un robo de Kevin Sánchez, que no dio por perdido el balón y asistió al centrocampista, pero su disparo salió al centro de la portería. El guardameta albinegro no tuvo mucho trabajo a excepción de un disparo desde la frontal que atajó sin problemas. El arquero estuvo bien protegido gracias a una defensa sólida liderada por Fran Vélez que no dejó pasar a nadie.

Durante el tiempo de descanso, los técnicos dieron nuevas instrucciones y corrigieron los aspectos negativos que veían sobre el verde. Además, en el segundo tiempo, el Cartagena le dio entrada a nuevos jugadores para que todos pudieran tomar contacto con la pelota.

Dos de los jugadores más destacados en el primer tiempo permanecieron durante el arranque de la segunda mitad. Kévin Sánchez y Luismi. Este último tuvo otra buena ocasión para adelantar al cuadro portuario. El centrocampista se internó en el área y buscó un disparo mordido al palo corto, pero se le marchó desviado.

En los segundos 45 minutos se estaba viendo a un Cartagena más ofensivo, siendo capaz de encontrar más espacios y generar más peligro. Kévin Sánchez volvió a demostrar su garra, robando un balón en la frontal y quedándose en un mano a mano ante el meta. Por desgracia para los albinegros, el arquero consiguió despejar con el pie el remate de su extremo.

El encuentro no dio para más, y el Cartagena se llevó un empate en su debut en la pretemporada. El cuadro de Javi Rey apunta maneras y dejó muy buenas sensaciones. El camino no ha hecho nada más que empezar para los albinegros, y aún tienen mucho que mejorar antes del comienzo de la competición liguera.