Agim Zeka, un trotamundos para la banda derecha del Real Murcia

En mitad de la pretemporada, el Real Murcia sigue presentando a sus nuevas incorporaciones. Cristo Romero y Bustos ya posaron con la elástica grana y ahora ha sido el turno del extremo albano Agim Zeka. El jugador procedente del Partizani sigue trabajando al margen del grupo, adaptándose a las exigencias de Joseba Etxeberria, y aún no ha debutado en partido con los pimentoneros.

La pregunta más repetida durante la rueda de prensa de presentación del futbolista fue el por qué de su elección. Sobre todo, para un jugador que viene de un país lejano y de una liga desconocida para la afición grana. «Desde hace un tiempo seguía al Real Murcia. Tuve otras opciones para firmar con otros clubes, pero cuando me llegó esta propuesta, no lo dudé y me decanté por el conjunto grana. Estoy muy contento de estar aquí», mencionó Zeka en inglés y traducido por un intérprete presente en la rueda de prensa, ya que aún no habla castellano.

«Ya conocía el club antes de venir. Había visto algunos partidos. Sé que es un excelente equipo y que está en una categoría en la que no merece estar. Voy a pelear, junto con mis compañeros, para devolver al Real Murcia a Segunda División», dijo el nuevo jugador grana.

El gran reto de Zeka no solo es jugar en el Real Murcia, sino jugar en España, donde nunca lo ha hecho. Aún así, sus experiencias en Francia, Portugal, Holanda, Austria y Kosovo, además de su país, le ofrecen confianza. «Creo que mi adaptación va a ser fácil y rápida. En estas dos semanas que llevo con el grupo me estoy sintiendo bien. Va a ser una temporada exitosa y vamos a llevar al equipo a lo más alto», dijo el jugador albano.

Una de las mayores incógnitas con jugadores que vienen desde el extranjero es saber cómo se adaptarán al estilo de juego español y a las órdenes del técnico, en este caso, Joseba Etxeberria. «Mi adaptación va a ser rápida. Al final, mi estilo de juego casa mucho con el del entrenador. Un juego vertical y agresivo en ataque. Espero dentro de poco poder ofrecer mis cualidades», añadió.

Una de esas cualidades es su polivalencia en el campo, algo que siempre es positivo. Joseba Etxeberria sabe que, según las circunstancias, puede usar al albano en distintas zonas del césped. «He jugado tanto en banda derecha como en la izquierda; además, también puedo adaptarme a la mediapunta», dijo el nacido en Pristina.

El Real Murcia ha disputado dos amistosos de pretemporada. El primero ante el Albacete y el segundo frente al Lorca. En ambos se ha podido ver a los nuevos fichajes a excepción de Zeka, quien todavía no ha debutado con el cuadro grana. «Espero estar disponible el próximo lunes o martes. He estado entrenando muy duro, pero espero incorporarme la próxima semana con el grupo y mostrar mis habilidades», comunicó Zeka.

El comienzo de la próxima temporada ya está próximo y, de momento, no se tienen muchas pistas del primer once de Joseba Etxeberria. Tampoco se conoce cuáles serán los distintos roles de los futbolistas. «Ya he hablado con el técnico para saber cuál será la manera de jugar y la estrategia que vamos a seguir. Es una situación a la que yo me adapto muy bien y va a ir todo muy fluido», reiteró Zeka para concluir su intervención en su primer día como murcianista.